东京汇市：美元小涨澳元下滑，中国增长疑虑打压风险人气

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3206 1.3221 -0.11 +0.09 1.3194 美元/日圆 99.68 99.40 +0.28 +14.92 86.74 欧元/日圆 131.64 131.42 +0.17 +15.01 114.46 美元/瑞郎 0.9357 0.9347 +0.11 +2.21 0.9155 英镑/美元 1.5357 1.5367 -0.07 -5.50 1.6251 美元/加元 1.0304 1.0285 +0.18 +3.86 0.9921 澳元/美元 0.9255 0.9296 -0.44 -10.95 1.0393 新西兰元/美 0.7963 0.7995 -0.40 -3.86 0.8283 元 澳元/日圆 92.250 92.400 -0.16 +2.35 90.130 新西兰元/日 79.390 79.470 -0.10 -43.62 140.820 圆 英镑/日圆 153.08 152.75 +0.22 +8.71 140.82 澳元/新西兰 1.1611 1.1620 -0.08 -7.41 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪; 审校 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。