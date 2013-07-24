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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 13:09 BJT

东京汇市：美元小涨澳元下滑，中国增长疑虑打压风险人气

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3206    1.3221     -0.11     +0.09    1.3194
 美元/日圆                      99.68     99.40     +0.28    +14.92     86.74
 欧元/日圆                     131.64    131.42     +0.17    +15.01    114.46
 美元/瑞郎                     0.9357    0.9347     +0.11     +2.21    0.9155
 英镑/美元                     1.5357    1.5367     -0.07     -5.50    1.6251
 美元/加元                     1.0304    1.0285     +0.18     +3.86    0.9921
 澳元/美元                     0.9255    0.9296     -0.44    -10.95    1.0393
 新西兰元/美                   0.7963    0.7995     -0.40     -3.86    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.250    92.400     -0.16     +2.35    90.130
 新西兰元/日                   79.390    79.470     -0.10    -43.62   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     153.08    152.75     +0.22     +8.71    140.82
 澳元/新西兰                   1.1611    1.1620     -0.08     -7.41    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
(完)
        
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 (编译 梁睿雪; 审校 隋芬)
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