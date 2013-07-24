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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 06:34 BJT

纽约汇市：美元走强，因美国楼市数据强劲和公债收益率攀升

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 欧元/美元                     1.3200    1.3221     -0.16     +0.05    1.3194
 美元/日圆                     100.24     99.40     +0.85    +15.56     86.74
 欧元/日圆                     132.31    131.47     +0.64    +15.61    114.45
 美元/瑞郎                     0.9373    0.9347     +0.28     +2.38    0.9155
 英镑/美元                     1.5313    1.5367     -0.35     -5.77    1.6251
 美元/加元                     1.0315    1.0285     +0.29     +3.97    0.9921
 澳元/美元                     0.9163    0.9296     -1.43    -11.83    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2373    1.2362     +0.09     +2.47    1.2075
 欧元/英镑                     0.8618    0.8603     +0.17     +6.21    0.8114
 新西兰元/美                   0.7927    0.7995     -0.85     -4.30    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.9256    5.8729     +0.90     +6.52    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.8211    7.7666     +0.70     +6.55    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5032    6.4445     +0.91     +0.07    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.5856    8.5208     +0.76     +0.09    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 母红；审校 张涛)
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