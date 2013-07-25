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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 13:47 BJT

东京汇市：美元下跌但仍高于一个月低点，因美债收益率上涨

纽约      当日      今年来    2012年
                              最新报价  上收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                           
 欧元/美元                      1.3211    1.3200      +0.08     +0.13    1.3194
 美元/日圆                       99.94    100.24      -0.30    +15.22     86.74
 欧元/日圆                      132.04    132.32      -0.21    +15.36    114.46
 美元/瑞郎                      0.9363    0.9373      -0.11     +2.27    0.9155
 英镑/美元                      1.5337    1.5313      +0.16     -5.62    1.6251
 美元/加元                      1.0300    1.0315      -0.15     +3.82    0.9921
 澳元/美元                      0.9160    0.9163      -0.03    -11.86    1.0393
 新西兰元/美                    0.7988    0.7927      +0.77     -3.56    0.8283
 元                                                                    
 澳元/日圆                      91.570    91.850      -0.30     +1.60    90.130
 新西兰元/日                    79.830    79.460      +0.47    -43.31   140.820
 圆                                                                    
 英镑/日圆                      153.28    153.50      -0.14     +8.85    140.82
 澳元/新西兰                    1.1463    1.1543      -0.69     -8.59    1.2540
 元                                                                    
                                                                               
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦
 以此为基准计算。
    (完)    
    
          
          
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 (编译 杜明霞；审校)
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