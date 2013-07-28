版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 07:55 BJT

东京汇市：美元兑日圆触及一个月低点，市场关注美联储会议

摩根大通分析师John Norman表示，“我们的基本预期是，这些会议均不会明显改变现有政策，但尾部风险显然已经升高，特别是对于美联储和英国央行而言。”

他指出，华尔街日报一篇文章暗示，美联储将会考虑调整前瞻性指导，以试图让市场相信，即便该央行真的开始缩减资产购买，利率也将在相当长的时期内维持在近零水准。

“这篇文章带来了一种可能，即联储此次会议结果或将比外界最初预期更偏温和，”Norman称。

英国央行和欧洲央行料将重申或微调其“前瞻性指导”，即货币政策将在相当长时期内维持宽松。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐