更正-东京汇市：美元兑日圆触及一个月低点，市场关注美联储会议

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
(更正：因译文有误，内文倒数第二段改为“新增18.5万个工作岗位”，非“新增18.4万个工作岗位”)
* 美元在美联储会议前承压
* 美元/日圆触及一个月低点，危及技术支撑位
* 存在大量事件风险，包括欧洲和英国央行会议，以及重要数据
路透悉尼7月29日 - 美元周一在亚洲市场处于守势，本周将有众多事件，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲的央行会议，中国发布制造业数据，以及美国出炉国内生产总值(GDP)和就业数据。
美元指数 跌0.14%，报81.544，略高于81.515的图表支撑位，即200日移动平均线切入点。该指数上周跌1.2%，录得连续第三周下跌。
欧元兑美元 在1.3293附近徘徊，略低于五周高点1.3296。在1.3300附近的期权障碍阻碍上攻之路，下一道重要的技术目标为6月中旬高点1.3415。
美元兑日圆 亦跌落至97.86，之前曾创一个月新低97.78。交易商预期料将测试97.65的支撑，若跌破形势将偏空。
然而日圆涨势将不会为日本决策人士所乐见，因这已对股票市场构成压力，并对该国刚要摆脱通缩的景气复苏构成威胁。
不过日本央行总裁黑田东彦将于周一稍晚发表演说，或许会试图强调他对于大规模量化宽松的承诺以压制日圆涨势。
本周将是各主要央行非常忙碌的一周，美联储、英国央行及欧洲央行都将召开政策会议。
摩根大通分析师John Norman表示，“我们的基本预期是，这些会议均不会明显改变现有政策，但尾部风险显然已经升高，特别是对于美联储和英国央行而言。”
他指出，华尔街日报一篇文章暗示，美联储将会考虑调整前瞻性指导，以试图让市场相信，即便该央行真的开始缩减资产购买，利率也将在相当长的时期内维持在近零水准。
“这篇文章带来了一种可能，即联储此次会议结果或将比外界最初预期更偏温和，”Norman称。
英国央行和欧洲央行料将重申或微调其“前瞻性指导”，即货币政策将在相当长时期内维持宽松。
本周有一连串数据出炉，周三的美国第二季国内生产总值(GDP)初值料将显示环比年率为仅成长1%。
该数据亦将会受到基准修正的影响，为2009年7月以来首次，而这可能提高GDP的水准，或许会调整过去的成长幅度。
周四全球则公布各项制造业数据，先是中国公布官方PMI数据。市场预期将低于50，而疲弱的结果只会加深对中国经济硬着陆的担忧。
周五则有甚具影响力的美国非农就业报告，市场预测7月将新增18.5万个工作岗位，失业率将降至7.5%。
报告若强劲，将支持美联储9月开始缩减刺激力道的可能性，同时也会支撑美元。(完)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)