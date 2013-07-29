更正-东京汇市：美元兑日圆触及一个月低点，市场关注美联储会议

(更正：因译文有误，内文倒数第二段改为“新增18.5万个工作岗位”，非“新增18.4万个工作岗位”)

* 美元在美联储会议前承压

* 美元/日圆触及一个月低点，危及技术支撑位

* 存在大量事件风险，包括欧洲和英国央行会议，以及重要数据

路透悉尼7月29日 - 美元周一在亚洲市场处于守势，本周将有众多事件，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲的央行会议，中国发布制造业数据，以及美国出炉国内生产总值(GDP)和就业数据。

美元指数 跌0.14%，报81.544，略高于81.515的图表支撑位，即200日移动平均线切入点。该指数上周跌1.2%，录得连续第三周下跌。

欧元兑美元 在1.3293附近徘徊，略低于五周高点1.3296。在1.3300附近的期权障碍阻碍上攻之路，下一道重要的技术目标为6月中旬高点1.3415。

美元兑日圆 亦跌落至97.86，之前曾创一个月新低97.78。交易商预期料将测试97.65的支撑，若跌破形势将偏空。

然而日圆涨势将不会为日本决策人士所乐见，因这已对股票市场构成压力，并对该国刚要摆脱通缩的景气复苏构成威胁。

不过日本央行总裁黑田东彦将于周一稍晚发表演说，或许会试图强调他对于大规模量化宽松的承诺以压制日圆涨势。

本周将是各主要央行非常忙碌的一周，美联储、英国央行及欧洲央行都将召开政策会议。

摩根大通分析师John Norman表示，“我们的基本预期是，这些会议均不会明显改变现有政策，但尾部风险显然已经升高，特别是对于美联储和英国央行而言。”

他指出，华尔街日报一篇文章暗示，美联储将会考虑调整前瞻性指导，以试图让市场相信，即便该央行真的开始缩减资产购买，利率也将在相当长的时期内维持在近零水准。

“这篇文章带来了一种可能，即联储此次会议结果或将比外界最初预期更偏温和，”Norman称。

英国央行和欧洲央行料将重申或微调其“前瞻性指导”，即货币政策将在相当长时期内维持宽松。

本周有一连串数据出炉，周三的美国第二季国内生产总值(GDP)初值料将显示环比年率为仅成长1%。

该数据亦将会受到基准修正的影响，为2009年7月以来首次，而这可能提高GDP的水准，或许会调整过去的成长幅度。

周四全球则公布各项制造业数据，先是中国公布官方PMI数据。市场预期将低于50，而疲弱的结果只会加深对中国经济硬着陆的担忧。

周五则有甚具影响力的美国非农就业报告，市场预测7月将新增18.5万个工作岗位，失业率将降至7.5%。