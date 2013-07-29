版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 06:23 BJT

更新版-纽约汇市：在美联储货币政策会议和重大数据公布前美元从五周低点反弹

今日       上日       当日     今年以来    2012年
                                收市价     收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3260     1.3278      -0.14      +0.50     1.3194
 美元/日圆                         97.94      98.25      -0.32     +12.91      86.74
 欧元/日圆                        129.87     130.48      -0.47     +13.47     114.45
 美元/瑞郎                        0.9311     0.9282      +0.31      +1.70     0.9155
 英镑/美元                        1.5336     1.5379      -0.28      -5.63     1.6251
 美元/加元                        1.0264     1.0280      -0.16      +3.46     0.9921
 澳元/美元                        0.9203     0.9258      -0.59     -11.45     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2346     1.2326      +0.16      +2.24     1.2075
 欧元/英镑                        0.8644     0.8625      +0.22      +6.53     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8031     0.8084      -0.66      -3.04     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9352     5.9051      +0.51      +6.69     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.8731     7.8423      +0.39      +7.26     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.4756     6.4685      +0.11      -0.35     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.5887     8.5997      -0.13      +0.13     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          
    

 (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐