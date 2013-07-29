更新版-纽约汇市：在美联储货币政策会议和重大数据公布前美元从五周低点反弹

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3260 1.3278 -0.14 +0.50 1.3194 美元/日圆 97.94 98.25 -0.32 +12.91 86.74 欧元/日圆 129.87 130.48 -0.47 +13.47 114.45 美元/瑞郎 0.9311 0.9282 +0.31 +1.70 0.9155 英镑/美元 1.5336 1.5379 -0.28 -5.63 1.6251 美元/加元 1.0264 1.0280 -0.16 +3.46 0.9921 澳元/美元 0.9203 0.9258 -0.59 -11.45 1.0393 欧元/瑞郎 1.2346 1.2326 +0.16 +2.24 1.2075 欧元/英镑 0.8644 0.8625 +0.22 +6.53 0.8114 新西兰元/美元 0.8031 0.8084 -0.66 -3.04 0.8283 美元/挪威克朗 5.9352 5.9051 +0.51 +6.69 5.5630 欧元/挪威克朗 7.8731 7.8423 +0.39 +7.26 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4756 6.4685 +0.11 -0.35 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5887 8.5997 -0.13 +0.13 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)