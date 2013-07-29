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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 07:58 BJT

东京汇市：美元在联储会议前走势低迷，澳元亦承压

* 主要货币多陷于区间交投

* 本周关注美联储、欧央行、英国央行会议和美国非农就业数据

* 澳元在澳洲央行总裁讲话前大跌

路透悉尼7月30日 - 美元指数周二徘徊在五周低点上方, 欧元受制于技术阻力位，而日圆的三日涨势也渐失动能。
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