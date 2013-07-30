修正-东京汇市：美元在联储会议前走势低迷，澳元亦承压

(更正：将第五段澳洲央行总裁讲话时间“1305GMT”改为“0305GMT”)

* 主要货币多陷于区间交投

* 本周关注美联储、欧央行、英国央行会议和美国非农就业数据

* 澳元在澳洲央行总裁讲话前大跌

路透悉尼7月30日 - 美元指数周二徘徊在五周低点上方, 欧元受制于技术阻力位，而日圆的三日涨势也渐失动能。

市场交投清淡，仅有温和调仓行为，因投资者在重大事件前夕对建立重仓保持谨慎。本周稍晚，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将举行政策会议，还有美国非农就业人口等关键数据发布。

因市场预期美联储可能在今年稍晚削减购债，推动美元近期上涨。但最近几周以来，由于投资者猜测美联储可能减弱削减购债的信号，导致美元上涨遇阻。

“市场目前处于观望状态，静候本周稍晚的美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议和非农就业人口数据发布，”巴克莱资本的分析师在报告中称。

澳元令人关注，兑美元 下跌0.01美元，并跌破0.9200美元。稍后，澳洲央行总裁史蒂文斯将于0305GMT发布讲话。

鉴于澳洲的单一最大出口市场--中国经济放缓，而且国内经济的大部分领域依然不景气，部分交易商目前押注史蒂文斯将会发表立场温和的言论。

“不管是相对还是绝对而言，今天的讲话或许不会像之前几年那么乐观，因为中国经济放缓的程度比多数预测人士预期的还要大一点，”野村的策略师Martin Whetton说。

然而，有些人则觉得史蒂文斯不会给出指引，因为澳洲央行一周后就要召开政策会议。

澳元兑美元 最新报0.9189，脱离周一接近0.9300美元的高点。不过离7月12日创下的约0.8998美元的34个月低点仍有一段距离。

美元指数 小涨0.2%至81.711，脱离周一创下的五周低位81.499。初步支撑位在200日移动均线切入位81.516。

欧元兑美元 连续第三日在技术阻力位1.3300美元之前止步。最新报1.3264美元。美元兑日圆 报97.88，略高于周一触及的一个月低位97.61日圆。

巴克莱分析师建议重新建立做空欧元兑美元的仓位，他们认为这么做的基本理由依然成立，尤其是因为美联储几乎没有空间发表比当前市场预期更加温和的言论了。

他们还表示，近期数据显示美国民间部门更具韧性，而欧洲相比之下则较低迷，这种经济前景上的分化在2013年下半年将更为明显。

美联储、欧央行和英国央行本周将开会检视各自的政策。

美联储官员们可能还会为如何使金融市场为联储削减购债计划做好准备进行辩论，上述三家主要央行预计将让投资者确信，近期不会收紧政策。

投资者也在等待周三将公布的美国第二季国内生产总值(GDP)数据和周五公布的7月非农就业数据。(完)

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