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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 08:29 BJT

东京汇市：美元守稳，市场静待美联储政策决议和美国GDP数据

处于弱势的澳元亦获得一些喘息，澳元兑美元 持稳在0.9068，但距离几周前所及0.90美元下方的34个月低位仍不远。

澳元兑欧元 报1.4619澳元，隔夜一度触及三年低位1.4655。

投资者周二打压澳元，因为在澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话后，他们认为澳洲下周降息的可能性很大。

但史蒂文斯的言论并无新意，只是重申澳元可能进一步下跌，通胀前景为降息提供空间。

“市场有时候记忆力短暂，”FXPRO首席分析师Simon Smith表示。“澳元兑美元7月低点0.8999仍是下档关键水准。”

瑞典克朗亦受打压，之前数据显示瑞典经济第二季意外萎缩。

欧元兑克朗 一度跳涨1.2%至两周高点8.7006克朗，之后略微回吐涨幅报8.6872。(完)

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