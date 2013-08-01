东京汇市：美元因美联储温和表态下滑，澳元在中国PMI数据出炉前受挫

交易商称，澳元/日圆 在88.00日圆下方的停止单被触发，令澳元跌至今年低点87.26日圆。这一下跌让澳元全面承压。

澳元本周已经表现糟糕。澳洲央行(RBA)总裁史蒂文斯周二发布温和言论，令市场不仅预期下周将降息，而且年底前还会再次降息。

“澳元显然处于弱势，尤其是我们认为史蒂文斯为其继续走低大开绿灯，”加拿大皇家银行驻悉尼的资深分析师Su-Lin Ong表示。

“这一点，加上中国数据基本令人失望，美国经济继续呈现回暖迹象，这些因素将维持澳元的下行压力。”

交易商称，如果市场对0100GMT发布的中国官方制造业数据感到失望，可能令澳元继续承压。中国是澳洲最大的出口市场。(完)

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