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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 14:26 BJT

东京汇市：美元指数困于六周低点附近，因FED未暗示缩减刺激措施

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 欧元/美元                     1.3271    1.3278     -0.05     +0.58    1.3194
 美元/日圆                      98.49     98.25     +0.24    +13.55     86.74
 欧元/日圆                     130.68    130.46     +0.17    +14.17    114.46
 美元/瑞郎                     0.9280    0.9282     -0.02     +1.37    0.9155
 英镑/美元                     1.5158    1.5379     -1.44     -6.73    1.6251
 美元/加元                     1.0293    1.0280     +0.13     +3.75    0.9921
 澳元/美元                     0.8965    0.9258     -3.16    -13.74    1.0393
 新西兰元/美                   0.7965    0.8084     -1.47     -3.84    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     88.290    90.960     -2.94     -2.04    90.130
 新西兰元/日                   78.440    79.430     -1.25    -44.30   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     149.28    151.10     -1.20     +6.01    140.82
 澳元/新西兰                   1.1253    1.1445     -1.68    -10.26    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 朱晓军；审校 王冠中)

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