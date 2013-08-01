东京汇市：美元指数困于六周低点附近，因FED未暗示缩减刺激措施

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3271 1.3278 -0.05 +0.58 1.3194 美元/日圆 98.49 98.25 +0.24 +13.55 86.74 欧元/日圆 130.68 130.46 +0.17 +14.17 114.46 美元/瑞郎 0.9280 0.9282 -0.02 +1.37 0.9155 英镑/美元 1.5158 1.5379 -1.44 -6.73 1.6251 美元/加元 1.0293 1.0280 +0.13 +3.75 0.9921 澳元/美元 0.8965 0.9258 -3.16 -13.74 1.0393 新西兰元/美 0.7965 0.8084 -1.47 -3.84 0.8283 元 澳元/日圆 88.290 90.960 -2.94 -2.04 90.130 新西兰元/日 78.440 79.430 -1.25 -44.30 140.820 圆 英镑/日圆 149.28 151.10 -1.20 +6.01 140.82 澳元/新西兰 1.1253 1.1445 -1.68 -10.26 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 王冠中)
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