版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 06:19 BJT

更新版-纽约汇市：欧元因欧洲央行政策下滑，美元在美国公布非农就业数据前上扬

今日       上日       当日     今年以来    2012年
                                收市价     收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3206     1.3300      -0.71      +0.09     1.3194
 美元/日圆                         99.53      97.86      +1.71     +14.75      86.74
 欧元/日圆                        131.47     130.16      +1.01     +14.87     114.45
 美元/瑞郎                        0.9369     0.9261      +1.17      +2.34     0.9155
 英镑/美元                        1.5118     1.5206      -0.58      -6.97     1.6251
 美元/加元                        1.0345     1.0275      +0.68      +4.27     0.9921
 澳元/美元                        0.8923     0.8980      -0.63     -14.14     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2370     1.2321      +0.40      +2.44     1.2075
 欧元/英镑                        0.8732     0.8747      -0.17      +7.62     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7886     0.7982      -1.20      -4.79     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9466     5.8893      +0.97      +6.90     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.8536     7.8345      +0.24      +6.99     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.6089     6.5145      +1.45      +1.70     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.7287     8.6710      +0.67      +1.76     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 李军; 审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐