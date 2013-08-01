更新版-纽约汇市：欧元因欧洲央行政策下滑，美元在美国公布非农就业数据前上扬

今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3206 1.3300 -0.71 +0.09 1.3194 美元/日圆 99.53 97.86 +1.71 +14.75 86.74 欧元/日圆 131.47 130.16 +1.01 +14.87 114.45 美元/瑞郎 0.9369 0.9261 +1.17 +2.34 0.9155 英镑/美元 1.5118 1.5206 -0.58 -6.97 1.6251 美元/加元 1.0345 1.0275 +0.68 +4.27 0.9921 澳元/美元 0.8923 0.8980 -0.63 -14.14 1.0393 欧元/瑞郎 1.2370 1.2321 +0.40 +2.44 1.2075 欧元/英镑 0.8732 0.8747 -0.17 +7.62 0.8114 新西兰元/美元 0.7886 0.7982 -1.20 -4.79 0.8283 美元/挪威克朗 5.9466 5.8893 +0.97 +6.90 5.5630 欧元/挪威克朗 7.8536 7.8345 +0.24 +6.99 7.3403 美元/瑞典克朗 6.6089 6.5145 +1.45 +1.70 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7287 8.6710 +0.67 +1.76 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)