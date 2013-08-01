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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 07:42 BJT

东京汇市：美元受数据提振反弹，市场关注非农就业人口

处于守势的澳元 稍稍回升至0.8939美元，此前一度跌至三年新低0.8907美元。澳元本周可能下跌逾3%。

在路透本周进行的调查中，分析师一致预期下周二澳洲央行(RBA)将降息25个基点。

澳洲最大出口市场--中国经济增长放缓，加上澳洲国内经济增长乏力，以及通胀前景温和，意味着澳洲央行有降息至记录低点2.5%的空间。

亚洲市场周五发布的数据主要是二线数据，关注焦点在于美国非农就业数据。(完)

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