东京汇市：美元因正面美国数据受到支撑，关注就业数据

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
=============================今日重要政经日程==========================
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美 1.3215 1.3278 -0.47 +0.16 1.3194 元 美元/日 99.36 98.25 +1.13 +14.55 86.74 圆 欧元/日 131.28 130.46 +0.63 +14.70 114.46 圆 美元/瑞 0.9367 0.9282 +0.92 +2.32 0.9155 郎 英镑/美 1.5122 1.5379 -1.67 -6.95 1.6251 元 美元/加 1.0346 1.0280 +0.64 +4.28 0.9921 元 澳元/美 0.8911 0.9258 -3.75 -14.26 1.0393 元 新西兰 0.7899 0.8084 -2.29 -4.64 0.8283 元/美元 澳元/日 88.530 90.960 -2.67 -1.78 90.130 圆 新西兰 78.470 79.430 -1.21 -44.28 140.820 元/日圆 英镑/日 150.25 151.10 -0.56 +6.70 140.82 圆 澳元/新 1.1273 1.1445 -1.50 -10.10 1.2540 西兰元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间 )报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 于春红)
=============================今日重要政经日程==========================
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业