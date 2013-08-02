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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 12:27 BJT

东京汇市：美元因正面美国数据受到支撑，关注就业数据

纽约    当日   今年来  2012年
                      最新报  上收市  涨跌%  涨跌%   收市价
                      价      价                     
                                                     
 欧元/美              1.3215  1.3278  -0.47  +0.16   1.3194
 元                                                  
 美元/日              99.36   98.25   +1.13  +14.55  86.74
 圆                                                  
 欧元/日              131.28  130.46  +0.63  +14.70  114.46
 圆                                                  
 美元/瑞              0.9367  0.9282  +0.92  +2.32   0.9155
 郎                                                  
 英镑/美              1.5122  1.5379  -1.67  -6.95   1.6251
 元                                                  
 美元/加              1.0346  1.0280  +0.64  +4.28   0.9921
 元                                                  
 澳元/美              0.8911  0.9258  -3.75  -14.26  1.0393
 元                                                  
 新西兰               0.7899  0.8084  -2.29  -4.64   0.8283
 元/美元                                             
 澳元/日              88.530  90.960  -2.67  -1.78   90.130
 圆                                                  
 新西兰               78.470  79.430  -1.21  -44.28  140.820
 元/日圆                                             
 英镑/日              150.25  151.10  -0.56  +6.70   140.82
 圆                                                  
 澳元/新              1.1273  1.1445  -1.50  -10.10  1.2540
 西兰元                                              
                                                     
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间
 )报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 朱晓军；审校 于春红)
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