版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 14:28 BJT

东京汇市：美元因美国数据向好而持稳，市场关注就业数据

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3214    1.3278     -0.48     +0.15    1.3194
 美元/日圆                      99.57     98.25     +1.34    +14.79     86.74
 欧元/日圆                     131.58    130.46     +0.86    +14.96    114.46
 美元/瑞郎                     0.9373    0.9282     +0.98     +2.38    0.9155
 英镑/美元                     1.5119    1.5379     -1.69     -6.97    1.6251
 美元/加元                     1.0353    1.0280     +0.71     +4.35    0.9921
 澳元/美元                     0.8916    0.9258     -3.69    -14.21    1.0393
 新西兰元/美                   0.7894    0.8084     -2.35     -4.70    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     88.780    90.960     -2.40     -1.50    90.130
 新西兰元/日                   78.610    79.430     -1.03    -44.18   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.56    151.10     -0.36     +6.92    140.82
 澳元/新西兰                   1.1288    1.1445     -1.37     -9.98    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 朱晓军；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐