东京汇市：美元因美国数据向好而持稳，市场关注就业数据

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3214 1.3278 -0.48 +0.15 1.3194 美元/日圆 99.57 98.25 +1.34 +14.79 86.74 欧元/日圆 131.58 130.46 +0.86 +14.96 114.46 美元/瑞郎 0.9373 0.9282 +0.98 +2.38 0.9155 英镑/美元 1.5119 1.5379 -1.69 -6.97 1.6251 美元/加元 1.0353 1.0280 +0.71 +4.35 0.9921 澳元/美元 0.8916 0.9258 -3.69 -14.21 1.0393 新西兰元/美 0.7894 0.8084 -2.35 -4.70 0.8283 元 澳元/日圆 88.780 90.960 -2.40 -1.50 90.130 新西兰元/日 78.610 79.430 -1.03 -44.18 140.820 圆 英镑/日圆 150.56 151.10 -0.36 +6.92 140.82 澳元/新西兰 1.1288 1.1445 -1.37 -9.98 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 高琦)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业