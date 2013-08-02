纽约汇市：美元全线下跌，因非农就业报告弱于预期

* 7月非农就业岗位增长幅度放缓，失业率降至四年半低位

* 交易商增加对美联储将在2015年初升息的押注

* 投机者在最新一周降低美元多头押注

* 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称美联储需要看到更多数据

路透8月2日 - 美元兑欧元和日圆周五下跌，因美国就业市场疲弱的迹象令对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在短期开始缩减购债计划的预期降温。

美国劳工部公布7月非农就业岗位增长幅度放缓，该数据可能令美联储更谨慎地缩减每月850亿美元购债计划，尽管7月失业率降至四年半低位。

本周稍早一系列好于预期的经济数据燃点对今年下半年经济成长的乐观情绪，但周五非农就业数据好坏参半，提醒了投资人美国经济复苏仍面临阻力。

对美联储可能早至9月开始缩减货币刺激计划的预期在今年提振美元，但这些希望在近几周略为减退，且美联储结束两天政策会议后周三发表声明，未暗示短期内将有行动。

美国缩减刺激举措可能带动利率上升，有可能使美元对投资人来说更具吸引力。

“在令人失望的非农就业数据公布后，任何对美联储要在9月开始缩减刺激计划的错误想法都一扫而空，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。

“从GDP和就业来看，美国经济仍然在不稳定的基础之上。在基础巩固之前，美联储将要保续放宽政策的倾向。”

美国劳工部公布，美国7月非农就业岗位增加16.2万个(预估为增加18.4万个)，7月失业率为7.4%(预估为7.5%)，创2008年12月以来最低水位。

根据路透数据，在纽约尾盘，欧元兑美元 涨0.6%，报1.3278美元，盘中触及1.3294美元高位。

美元兑日圆 下滑0.6%，报98.98日圆，盘中低见98.65日圆。

7月非农就业报告和周四公布的显示美国经济正稳步复苏的初请失业金人数及制造业形成对照。周四初请失业金人数及制造业数据强劲推高美国公债 收益率，且拉宽美债相比德债、英债和日债的收益率差，并提振美元。

“令人失望的非农就业数据，将削弱由昨日强劲的ISM制造业及初请失业金人数报告带动的对经济和美元的正面市场动能，且为美联储谨慎处理量化宽松政策提供理据，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani说。

周五圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称美联储需谨慎，不要仅根据预期来采取政策行动。他说，美联储在决定缩减购债规模前，需要看到更多2013年下半年的数据。

布拉德称，失业率降低向美联储设定的7%退出门槛迈进了一步。

在就业数据公布后，短期美国利率期货交易商增加对美联储在2015年上调短期借贷利率的押注。

周五其他数据显示通胀压力略有上升，6月核心PCE物价指数较上年同期上升1.2%，5月为1.1%。

这可能缓和美联储对极度低通胀可能给予消费者有更多理由推迟消费，从而损害经济的部份忧虑。

“将这些一并考虑，我们认为今日就业报告不足以根本上改变我们对美联储在9月18日下次会议上可能开始缩减量化宽松政策的预期，”Forex.com资深汇市策略师Chris Tevere说。

美元指数 跌0.5%，至81.938。

尽管美元周五回落，但Nomura银行汇市策略部全球主管Jens Nordvig说，该行维持作多美元倾向，但他说，美元要真正大涨，市场可能需要看到更强劲的数据。

根据美国商品期货交易委员会周五公布的数据，汇市投机商在最新一周降低其美元多头押注。

在截至7月30日一周，美元净多头头寸的价值下降至244.5亿美元，之前一周为286.9亿美元。(完)

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