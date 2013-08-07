纽约汇市：美元跌至七周低位，日圆因预期有资金流入上涨

* 美元兑日圆走软，之前触发在97.50日圆之下的止损指令

* 英国央行发布通胀报告后英镑触及一个半月高位

* 市场消化英国央行将较预期提前升息

路透纽约8月7日 - 美元兑主要货币周三跌至七周低位，受累于美元兑日圆和英镑大幅走软，因担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)最终削减购债规模的时间和幅度。

日圆兑美元升至七周高位，因预期日本投资者将在8月中假期前将海外获利汇回国内。日本央行周四将结束为期两天的政策会议。

英镑兑美元攀升至一个半月高位，因在英国央行总裁卡尼举行记者会后，投资者将央行升息预期提前。

“自上周低迷的就业数据公布后，美元人气发生转变，因数据暗示美联储在放慢刺激步伐的问题上将更有耐心。美联储缩减刺激规模从长期来看对美元有利，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“本周，美国没有多少重大数据公布，这也未能给投资者提供推高美元的新的动力，”他说。

美元指数 回落0.4%，报81.271，稍早触及七周低位81.239。美元指数连跌第四日。

不过，美元跌势可能受限，尤其是在周二芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话后。埃文斯是美联储有投票权的委员，他表示，联储可能在今年晚些时候开始缩减购债规模。

美联储缩减购债规模可能导致利率攀升，对希望购买美元的投资者而言是一个潜在的吸引力。

避险货币日圆兑主要货币普涨，因全球股市走低。日本股市急挫近4%。

在跌穿97.50日圆，触发美元止损卖盘后，美元/日圆 承压。止损卖盘拖累美元跌至6月20日以来最低96.30日圆。美元/日圆尾盘大跌1.4%，报96.41日圆。

纽约梅陇银行的指标显示，过去七日，日圆是需求最强劲的货币，日圆买盘是过去一年日圆平均流量的三倍。

欧元兑日圆 跌1.1%，报128.62日圆。欧元兑美元 上扬 0.2%，报1.3338美元。

在8月中旬前后的盂兰盆节，日本的企业将歇业几周，且市场人士预计，在日本投资者所持大规模美国公债在8月中旬前后支付利息，从而导致大规模资金流入前，来自日本投资者的日圆需求将增加。

英镑兑美元 上扬0.9%，报1.5490美元，从英国央行发布通胀报告后不久触及的日内低位1.5205美元反弹。央行在通胀报告中将未来升息与失业率下降挂钩。

英国央行总裁卡尼在周三举行的记者会上表示，在失业率降至7%之前不会升息，预计至少在三年内失业率不可能降至该水平。但市场认为，鉴于近期英国公布的一系列向好经济数据，失业率可能较央行预期的三年时间提前降至7%的水平。

在通胀报告公布后，隔夜指数互换合约 消化的央行在三年内升息的可能性为90%，还消化了最早在2015年升息的部分几率。互换合约还消化了央行在四年内升息两次，每次升息25个基点的可能性增加。

“市场人士目前看到的情况是，数据暗示经济前景较一到两个月前的预期要好，”汇丰银行美国G10汇市策略部主管Bob Lynch表示。