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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 12:58 BJT

东京汇市：美元守在七周低点附近，澳元受中国贸易数据支撑

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3336    1.3336     +0.00     +1.08    1.3194
 美元/日圆                      96.77     96.32     +0.47    +11.56     86.74
 欧元/日圆                     129.09    128.45     +0.50    +12.78    114.46
 美元/瑞郎                     0.9223    0.9216     +0.08     +0.74    0.9155
 英镑/美元                     1.5499    1.5487     +0.08     -4.63    1.6251
 美元/加元                     1.0414    1.0422     -0.08     +4.97    0.9921
 澳元/美元                     0.9073    0.8998     +0.83    -12.70    1.0393
 新西兰元/美                   0.7964    0.7968     -0.05     -3.85    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     87.830    86.670     +1.34     -2.55    90.130
 新西兰元/日                   77.070    76.750     +0.42    -45.27   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.03    149.17     +0.58     +6.54    140.82
 澳元/新西兰                   1.1387    1.1283     +0.92     -9.19    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
(完)
      
      
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 (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
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