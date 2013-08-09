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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 08:56 BJT

东京汇市：美元指数接近七周低位，受美联储缩减刺激的不确定所打压

美元兑日圆在隔夜海外市场反弹，不过交易商称，这样的走势可能和假期交投清淡比较有关，而不是因为经济基本面。

“虽然美元兑日圆昨日反弹，但不像是触底反弹。技术面看起来仍很疲弱，我猜测近期美元可能测试95日圆，”一日系银行交易商表示。

美元兑日圆 在亚洲盘初报96.80，守住周四录得的0.3%涨幅，较七周低点95.81高约整整1日圆。(完)

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