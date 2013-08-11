更新版-纽约汇市：美元摆脱跌势反弹，澳元受中国数据带动上涨

国际油市：油价跳涨，此前美国对叙利亚实施导弹打击

美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。