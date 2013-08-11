更新版-纽约汇市：美元摆脱跌势反弹，澳元受中国数据带动上涨

台湾债市：五年券发行前交易殖利率走跌，美攻打叙利亚带动避险需求
路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘下跌。交易员指出，美国对叙利亚发射导弹，促使美国10年期公债殖利率早盘于东京盘进一步走低，引发台债空单回补，带动殖利率走低。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3342 1.3379 -0.28 +1.12 1.3194 美元/日圆 96.20 96.72 -0.54 +10.91 86.74 欧元/日圆 128.33 129.38 -0.81 +12.13 114.45 美元/瑞郎 0.9227 0.9197 +0.33 +0.79 0.9155 英镑/美元 1.5498 1.5537 -0.25 -4.63 1.6251 美元/加元 1.0286 1.0324 -0.37 +3.68 0.9921 澳元/美元 0.9188 0.9102 +0.94 -11.59 1.0393 欧元/瑞郎 1.2309 1.2310 -0.01 +1.94 1.2075 欧元/英镑 0.8605 0.8609 -0.05 +6.05 0.8114 新西兰元/美 0.8034 0.8005 +0.36 -3.01 0.8283 元 美元/挪威克 5.8503 5.9041 -0.91 +5.16 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.8040 7.9078 -1.31 +6.32 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4996 6.4859 +0.21 +0.02 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.6708 8.6841 -0.15 +1.09 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘下跌。交易员指出，美国对叙利亚发射导弹，促使美国10年期公债殖利率早盘于东京盘进一步走低，引发台债空单回补，带动殖利率走低。
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。