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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 06:59 BJT

重温稿-纽约汇市：美元摆脱跌势反弹，澳元受中国数据带动上涨

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                     1.3342    1.3379     -0.28     +1.12    1.3194
 美元/日圆                      96.20     96.72     -0.54    +10.91     86.74
 欧元/日圆                     128.33    129.38     -0.81    +12.13    114.45
 美元/瑞郎                     0.9227    0.9197     +0.33     +0.79    0.9155
 英镑/美元                     1.5498    1.5537     -0.25     -4.63    1.6251
 美元/加元                     1.0286    1.0324     -0.37     +3.68    0.9921
 澳元/美元                     0.9188    0.9102     +0.94    -11.59    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2309    1.2310     -0.01     +1.94    1.2075
 欧元/英镑                     0.8605    0.8609     -0.05     +6.05    0.8114
 新西兰元/美                   0.8034    0.8005     +0.36     -3.01    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.8503    5.9041     -0.91     +5.16    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.8040    7.9078     -1.31     +6.32    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4996    6.4859     +0.21     +0.02    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.6708    8.6841     -0.15     +1.09    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
    (完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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