东京汇市：美元连跌数周后持稳，日本GDP数据将暗示刺激政策是否有效

国际油市：油价跳涨，此前美国对叙利亚实施导弹打击
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
本周将发布欧元区GDP初值和通胀率，以及英国失业率和零售销售数据。
中国上周发布的一系列数据好于预期，推动澳元兑美元 从三年低点回升，周一报0.9186美元，脱离了0.8846美元的低点。
但很多分析师仍怀疑澳元上涨原因在于此前市场空头过盛，而非澳元基本面改善。
“我们认为澳元近期的走势是一种暂时的轧空行为，”澳新银行(ANZ/澳盛)分析师在报告中表示，“我们仍预计澳元将在中期走低，在未来几日将有建立空仓的机会。”(完)
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美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。