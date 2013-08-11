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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 07:54 BJT

东京汇市：美元连跌数周后持稳，日本GDP数据将暗示刺激政策是否有效

本周将发布欧元区GDP初值和通胀率，以及英国失业率和零售销售数据。

中国上周发布的一系列数据好于预期，推动澳元兑美元 从三年低点回升，周一报0.9186美元，脱离了0.8846美元的低点。

但很多分析师仍怀疑澳元上涨原因在于此前市场空头过盛，而非澳元基本面改善。

“我们认为澳元近期的走势是一种暂时的轧空行为，”澳新银行(ANZ/澳盛)分析师在报告中表示，“我们仍预计澳元将在中期走低，在未来几日将有建立空仓的机会。”(完)

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