东京汇市：美元连跌数周后持稳，日本GDP数据将暗示刺激政策是否有效

中国上周发布的一系列数据好于预期，推动澳元兑美元 从三年低点回升，周一报0.9186美元，脱离了0.8846美元的低点。

“我们认为澳元近期的走势是一种暂时的轧空行为，”澳新银行(ANZ/澳盛)分析师在报告中表示，“我们仍预计澳元将在中期走低，在未来几日将有建立空仓的机会。”(完)