纽约汇市：美元全线走强，市场静待零售销售等多个美国数据

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 本周美国零售销售等数据可能给美元提供支撑
* 美元兑日圆反弹，稍早因日本经济成长数据令人失望而下跌
* 欧元区周三公布GDP数据，可能令欧元兑美元承压
路透纽约8月12日 - 美元周一普涨，因投资人预期本周美国公布的经济数据，将促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前，而不是推迟缩减刺激措施。
投资人和分析师表示，美元短期前景取决于经济数据，比如周二的零售销售数据，多数分析师预计该数据将为强劲。
今年稍早，有关美联储何时可能缩减购债的争论推高美元，但近几周，美元表现落后，因投资人对美联储可能早至下个月就行动的想法降温。
“本周伊始，交易商可能已经开始为美元跑赢在调整仓位。”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示，“可以肯定的是，如果美国经济数据回升，缩减量化宽松政策题材的交易将再度火力全开，像4月，5月和6月那样活跃。”
周三，欧元区将公布经济成长数据，汤森路透调查显示，分析师预计欧元区第二季经济按季成长0.2%，这令带动美元进一步上涨。
“尽管欧洲央行的焦点没有放在经济成长上...但GDP增幅越低，市场就越有可能预期欧洲央行进一步降息，因此会导致欧元下滑。”嘉信理财(Charles Schwab)汇市分析部门董事Tatjana Michel表示。
“8月仍将是淡静的。我认为GDP数据不会令欧元跌得太多，但如果数据让投资人略感失望，那么欧元可能跌向1.32或1.3150美元。”她表示，并称她目前对欧元不是太看空。
美元指数 升0.3%，报81.395，脱离上周触及的七周低点。
日本国内生产总值(GDP)数据显示第二季增速较预期缓慢，引发投资者削减曝险仓位，美元一度兑日圆下滑，但随着投资人逢低承接，美元反弹。
数据显示，日本4-6月国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.6%，为连续第三季扩张，但步伐慢于预期。
美元兑日圆在96.00日圆附近获得低吸买盘提振反弹。纽约尾盘，美元兑日圆 升0.6%，报96.80日圆，进一步脱离上周四触及的七周低点。据报，在96.00日圆有选择权到期。
分析师还表示，如果日本股市持续因经济数据疲弱而下滑，日圆可能上涨。
但一些策略师警告，如果经济数据令日本央行进一步放宽政策，日圆可能承压。
“如果日本经济数据令人失望，那么日本央行采取政策回应的空间增加，这会对日圆不利。”巴克莱资本汇市策略师Chris Walker表示。巴克莱预计美元兑日圆一个月升至98日圆。
欧元兑美元 跌0.29%，报1.3303美元，支撑位据报在约1.3269美元，这是7月2-8日升势的61.8%费波纳奇回档位。
德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导引用德国央行一份文件指出，该行预期希腊可能最慢在2014年初需要欧洲盟友的额外救助，之后欧元承压。
周一数据显示，希腊第二季经济萎缩4.6%，今年将面临连续第六年处于衰退。
嘉信理财的Michel表示，“我相信自上次有希腊的消息以来，危机蔓延的风险大大降低。许多因素已经在欧元走势中消化了，因此我预计目前这些对欧元的影响不会很大。”(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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