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亚洲 | 2013年 8月 13日 星期二 06:18 BJT

更新版-纽约汇市：美元全线走强，市场静待零售销售等多个美国数据

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3298    1.3342     -0.33     +0.79    1.3194
 美元/日圆                      96.89     96.20     +0.72    +11.70     86.74
 欧元/日圆                     128.86    128.33     +0.41    +12.59    114.45
 美元/瑞郎                     0.9256    0.9227     +0.31     +1.10    0.9155
 英镑/美元                     1.5462    1.5498     -0.23     -4.86    1.6251
 美元/加元                     1.0305    1.0286     +0.18     +3.87    0.9921
 澳元/美元                     0.9148    0.9188     -0.44    -11.98    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2311    1.2309     +0.02     +1.95    1.2075
 欧元/英镑                     0.8602    0.8605     -0.03     +6.01    0.8114
 新西兰元/美                   0.8009    0.8034     -0.31     -3.31    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.8688    5.8503     +0.32     +5.50    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.8047    7.8040     +0.01     +6.33    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5283    6.4996     +0.44     +0.46    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.6908    8.6708     +0.23     +1.32    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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