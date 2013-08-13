纽约汇市：美元兑欧元和日圆走强，因美国零售销售增速为七个月来最快

纽约期市：可可期货触及逾一个月低位，白糖期货振荡走低
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3261 1.3298 -0.28 +0.51 1.3194 美元/日圆 98.20 96.89 +1.35 +13.21 86.74 欧元/日圆 130.26 128.86 +1.09 +13.81 114.45 美元/瑞郎 0.9326 0.9256 +0.76 +1.87 0.9155 英镑/美元 1.5447 1.5462 -0.10 -4.95 1.6251 美元/加元 1.0342 1.0305 +0.36 +4.24 0.9921 澳元/美元 0.9114 0.9148 -0.37 -12.31 1.0393 欧元/瑞郎 1.2372 1.2311 +0.50 +2.46 1.2075 欧元/英镑 0.8587 0.8602 -0.17 +5.83 0.8114 新西兰元/美 0.7962 0.8009 -0.59 -3.88 0.8283 元 美元/挪威克 5.8843 5.8688 +0.26 +5.78 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.8102 7.8047 +0.07 +6.40 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5333 6.5283 +0.08 +0.53 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.6720 8.6908 -0.22 +1.10 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 张涛)
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