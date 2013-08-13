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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 06:31 BJT

纽约汇市：美元兑欧元和日圆走强，因美国零售销售增速为七个月来最快

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 欧元/美元                     1.3261    1.3298     -0.28     +0.51    1.3194
 美元/日圆                      98.20     96.89     +1.35    +13.21     86.74
 欧元/日圆                     130.26    128.86     +1.09    +13.81    114.45
 美元/瑞郎                     0.9326    0.9256     +0.76     +1.87    0.9155
 英镑/美元                     1.5447    1.5462     -0.10     -4.95    1.6251
 美元/加元                     1.0342    1.0305     +0.36     +4.24    0.9921
 澳元/美元                     0.9114    0.9148     -0.37    -12.31    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2372    1.2311     +0.50     +2.46    1.2075
 欧元/英镑                     0.8587    0.8602     -0.17     +5.83    0.8114
 新西兰元/美                   0.7962    0.8009     -0.59     -3.88    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.8843    5.8688     +0.26     +5.78    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.8102    7.8047     +0.07     +6.40    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5333    6.5283     +0.08     +0.53    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.6720    8.6908     -0.22     +1.10    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 母红; 审校 张涛)
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