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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 08:18 BJT

东京汇市：美元因美债收益率攀升而全线走强，新西兰元跳升

美元兑日圆优势更加明显，因日本央行的大规模购债压低了日债收益率。

其他货币中，新西兰元走高，因国内零售销售增幅大于市场预估。新西兰元兑美元 涨至0.7981美元，脱离周二的低点0.7933美元。

第二季经季节调整实质零售销售较前季增长1.7%，核心销售增幅为2006年以来最高。向好的数据表明，新西兰央行可能成为发达国家中最先真正开始收紧政策的央行之一。

“数据非常强劲，你看销售活动指标，情况明显是非常活跃，”摩根大通的分析师Ben Jarman表示。

“我们确实认为新西兰央行现在肯定是倾向于升息，问题仅仅是他们能保持按兵不动多久。”(完)

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