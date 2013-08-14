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亚洲 | 2013年 8月 15日 星期四 06:29 BJT

纽约汇市：欧元兑美元基本持稳，尽管欧元区数据良好

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 欧元/美元                     1.3255    1.3261     -0.05     +0.46    1.3194
 美元/日圆                      98.13     98.20     -0.07    +13.13     86.74
 欧元/日圆                     130.06    130.26     -0.15    +13.64    114.45
 美元/瑞郎                     0.9355    0.9326     +0.31     +2.18    0.9155
 英镑/美元                     1.5498    1.5447     +0.33     -4.63    1.6251
 美元/加元                     1.0339    1.0342     -0.03     +4.21    0.9921
 澳元/美元                     0.9119    0.9114     +0.05    -12.26    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2395    1.2372     +0.19     +2.65    1.2075
 欧元/英镑                     0.8552    0.8587     -0.41     +5.40    0.8114
 新西兰元/美                   0.8026    0.7962     +0.80     -3.10    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.8908    5.8843     +0.11     +5.89    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.8091    7.8102     -0.01     +6.39    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5107    6.5333     -0.35     +0.19    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.6316    8.6720     -0.47     +0.63    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 母红; 审校 徐文焰)
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