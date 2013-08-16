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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 14:42 BJT

东京汇市：美元在亚洲盘小幅上涨，昨日曾因经济数据下跌

纽约     当日    今年来   2012年
                           最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
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 欧元/美元                  1.3332   1.3346    -0.10    +1.05   1.3194
 美元/日圆                   97.66    97.35    +0.32   +12.59    86.74
 欧元/日圆                  130.19   129.91    +0.22   +13.74   114.46
 美元/瑞郎                  0.9285   0.9259    +0.28    +1.42   0.9155
 英镑/美元                  1.5619   1.5640    -0.13    -3.89   1.6251
 美元/加元                  1.0309   1.0304    +0.05    +3.91   0.9921
 澳元/美元                  0.9150   0.9136    +0.15   -11.96   1.0393
 新西兰元/美                0.8067   0.8070    -0.04    -2.61   0.8283
 元                                                            
 澳元/日圆                  89.360   88.940    +0.47    -0.85   90.130
 新西兰元/日                78.780   78.570    +0.27   -44.06  140.820
 圆                                                            
 英镑/日圆                  152.54   152.26    +0.18    +8.32   140.82
 澳元/新西兰                1.1334   1.1314    +0.18    -9.62   1.2540
 元                                                            
                                                                      
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当
 日涨跌幅亦以此为基准计算。
  (完)
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