东京汇市：美元在亚洲盘小幅上涨，昨日曾因经济数据下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美元 1.3332 1.3346 -0.10 +1.05 1.3194 美元/日圆 97.66 97.35 +0.32 +12.59 86.74 欧元/日圆 130.19 129.91 +0.22 +13.74 114.46 美元/瑞郎 0.9285 0.9259 +0.28 +1.42 0.9155 英镑/美元 1.5619 1.5640 -0.13 -3.89 1.6251 美元/加元 1.0309 1.0304 +0.05 +3.91 0.9921 澳元/美元 0.9150 0.9136 +0.15 -11.96 1.0393 新西兰元/美 0.8067 0.8070 -0.04 -2.61 0.8283 元 澳元/日圆 89.360 88.940 +0.47 -0.85 90.130 新西兰元/日 78.780 78.570 +0.27 -44.06 140.820 圆 英镑/日圆 152.54 152.26 +0.18 +8.32 140.82 澳元/新西兰 1.1334 1.1314 +0.18 -9.62 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当 日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。