纽约汇市：美元转跌为升，但疑虑犹存

* 投资者权衡美国公债收益率攀升的影响

* 有关美联储缩减购债规模的预期摇摆不定，刺激美元买盘和卖盘

* 欧洲央行货币政策料保持宽松

路透纽约8月16日 - 美元周五在纽约交易时段逆转走势，兑欧元和日圆上扬，因数据显示美国消费者信心下降，导致避险意愿增强。

报告暗示，美国经济的主要推动力量消费者为利率攀升、经济成长小幅放缓做准备。

但这只是影响美元走势的潜在因素之一。由于预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将最早从下月开始撤走刺激举措，美国公债收益率攀升，在这样的背景下，投资者继续调整头寸。

尽管缩减刺激规模并不等同于升息，但投资者的表现反应出他们认为公债收益率攀升与升息是一回事。公债收益率上扬将增强美元计价资产的吸引力，并提振美元。

在以稳定经济为目的的重大政策调整中推出购债操作之前，美联储从未实施过通过扩大资产负债表规模来购买公债的政策，也称作量化宽松政策。现在，投资者担忧，公债收益率攀升可能引发美国资产的全面抛售狂潮。

“没有消费者支出的推动，美国经济成长将十分艰难，”纽约梅陇银行的全球市场策略师Michael Woolfolk表示，“市场寻求避险。”

美元指数 上扬0.13%，报81.281。欧元兑美元 日内回落0.12%，报1.3332美元，稍早触及一周高位。美元兑日圆 上扬0.22%，报97.57日圆，盘中在97.77日圆的高位和97.03日圆的日低之间波动。

美国新屋开工和建筑许可7月增幅不及预期，暗示抵押贷款利率上涨可能使楼市的增长动能放缓。

投资者仍在消化周四财政部公布的数据。数据显示，在美联储首度暗示将缩减刺激计划之后，外资6月净卖超美国公债规模达到创纪录的408亿美元，中国及日本是减持美国公债最多的两个国家。数据还显示，美国长期证券6月遭外资净流出669亿美元，为连续第五个月流出，而且规模是2007年8月以后最大。

“昨日的数据令投资者不安，他们担忧投资者大举抛售美国资产，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示，“如果公债价格继续回落，对美元而言，潜在的缩减购债规模举措所产生的影响可能不像最初设想的那样多数是正面的。”

“最终，公债收益率攀升将支撑美元，但基本面状况不会发生如此大的变化。”

路透数据显示，10年期美国公债收益率 触及两年高位2.866%，两年期美国公债和日本公债 的收益率差升至六周最高。

日圆买盘波动部分是因周末来临前的头寸调整。

日本投资者本周因盂兰盆节未参与交易，但将在纽约时间周日晚些时候返回市场。

纽约交易时段美元/日圆走强部分是因在投资者汇回资金前的买盘。周五在Reuters Dealing平台上，仅有19.4亿美元的日圆换手。

日本央行从4月开始执行大规模量化宽松计划，未来几个月将出台更多的财政和结构性改革举措，更多的日本投资者到海外寻求高收益。

另外，在市场走势震荡的情况下，多数基金经理认为美元将在较长时间内走强。

美国数据良好提振了货币政策不可能在长时间内保持超宽松水平的预期。

“我们仍然看好美元，预计美联储将在短期内开始缩减购债规模，”Standard Life Investments的投资董事Kenneth Dickson表示，该公司管理着2,710亿美元的资产。(完)