纽约汇市：欧元因德国央行言论提振上涨，市场关注美联储会议记录

* 欧元因德国央行言论提振上涨

* 美国公债收益率上扬，扶助限制美元兑欧元跌幅

* 周三美联储会议记录将为缩减购债前景提供线索

* 关注澳洲央行会议记录

路透纽约8月19日 - 欧元兑日圆周一升至两周高位，兑美元则小涨，受到德国央行言论提振。德国央行的言论暗示欧洲央行上月的低利率承诺并非板上钉钉。

德国央行在8月月报中表示，欧洲央行的低利率前瞻性指引“并非无条件的承诺”。该言论令市场预期欧洲央行下一步利率举措还是要看通胀的中期前景。

欧洲央行在7月承诺将维持利率在纪录低点“一段长时间”。

德国央行的声明带动欧元兑美元升至日高1.3374美元。

德国央行也对德国经济成长前景乐观。该行表示，德国第二季经济扩张可能令该国经济回到更正常的成长道路上。第二季德国经济增速为逾一年最快。

不过美国10年期公债收益率 周一触及两年高位，令欧元升势受限。投资人关注周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布的7月货币政策会议记录，预计可能巩固美联储将很快缩减购债计划的观点。

“在伦敦市场，德国央行的声明支撑欧元上涨，但由于美国公债收益率上扬，欧元有所回落，”RBS Securities汇市策略师Brian Kim表示。

纽约尾盘，欧元兑美元 升0.1%，报1.3338美元，根据路透数据，这离8月8日触及的6月19日来最高的1.3400美元水准不远。

欧元兑日圆 升0.2%，报130.11日圆，日高为131.03日圆，为8月5日来最高。

Bank of the West副总裁兼首席交易员Andres Bergero表示，同欧元区其他央行相比，德国央行是出了名的对通胀强硬。他指出，欧元上涨，“可能是因为投资人对德国央行立场的看法发生改变。”

欧元区6月通胀为1.6%，远低于欧洲央行设定的2%通胀目标，且高于欧洲央行对今年通胀1.4%的预估值。

Bergero表示，欧元在6月所创的1.3414美元高位可能为欧元阻力位，支撑位料在约1.3180美元。

投资人也已开始关注美联储周三将发布的7月30-31日货币政策会议记录，该计划可能巩固美联储将开始缩减购债的预期。如果美联储缩减购债，美国公债收益率将获得进一步提振，会增强美元计价资产的吸引力。

美元指数 周一变动不大，报81.245，仍高于8月8日的低点80.868。

对美联储缩减购债的预期已将美国指标10年期公债收益率推升至两年高位，但对美元的影响则被欧元区和英国经济改善，从而支撑欧元和英镑等因素中和。

分析师预计，周四欧元区将公布的制造业和服务业活动数据可能有助于欧元走势。

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，在截至8月13日的一周，汇市投机商连续第二周作多欧元。

美元兑日圆 小涨至97.59日圆，技术分析师表示，如果美元突破8月15日高位98.64日圆，可能再度测试8月高位99.94日圆。

自上周五的低点至周一的高位，美国公债收益率已经上扬超过10个基点，同期日本公债收益率 仅升约2.0个基点。

因此，美国-日本公债收益率差“进一步朝着有利美元/日圆的方向扩阔，”瑞银策略师表示。

周二，投资人将关注澳洲央行8月6日会议记录，当时澳洲央行降息至纪录新低。