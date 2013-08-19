更新版-纽约汇市：欧元因德国央行言论提振上涨，市场关注美联储会议记录

今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3333 1.3329 +0.03 +1.05 1.3194 美元/日圆 97.55 97.52 +0.03 +12.46 86.74 欧元/日圆 130.05 129.92 +0.10 +13.63 114.45 美元/瑞郎 0.9239 0.9263 -0.26 +0.92 0.9155 英镑/美元 1.5647 1.5627 +0.13 -3.72 1.6251 美元/加元 1.0344 1.0335 +0.09 +4.26 0.9921 澳元/美元 0.9109 0.9180 -0.77 -12.35 1.0393 欧元/瑞郎 1.2323 1.2347 -0.19 +2.05 1.2075 欧元/英镑 0.8521 0.8539 -0.21 +5.02 0.8114 新西兰元/美元 0.8065 0.8097 -0.40 -2.63 0.8283 美元/挪威克朗 5.9168 5.9154 +0.02 +6.36 5.5630 欧元/挪威克朗 7.8903 7.8828 +0.10 +7.49 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5054 6.5115 -0.09 +0.10 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6763 8.6987 -0.26 +1.15 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军/张涛; 审校 母红)