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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 06:26 BJT

更新版-纽约汇市：欧元因德国央行言论提振上涨，市场关注美联储会议记录

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3333     1.3329      +0.03      +1.05     1.3194
 美元/日圆                         97.55      97.52      +0.03     +12.46      86.74
 欧元/日圆                        130.05     129.92      +0.10     +13.63     114.45
 美元/瑞郎                        0.9239     0.9263      -0.26      +0.92     0.9155
 英镑/美元                        1.5647     1.5627      +0.13      -3.72     1.6251
 美元/加元                        1.0344     1.0335      +0.09      +4.26     0.9921
 澳元/美元                        0.9109     0.9180      -0.77     -12.35     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2323     1.2347      -0.19      +2.05     1.2075
 欧元/英镑                        0.8521     0.8539      -0.21      +5.02     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8065     0.8097      -0.40      -2.63     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9168     5.9154      +0.02      +6.36     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.8903     7.8828      +0.10      +7.49     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.5054     6.5115      -0.09      +0.10     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6763     8.6987      -0.26      +1.15     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
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 (编译 李军/张涛; 审校 母红)

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