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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 06:36 BJT

纽约汇市：美元兑欧元和日圆下跌，等待美联储会议记录公布

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3416     1.3333      +0.62      +1.68     1.3194
 美元/日圆                         97.26      97.55      -0.30     +12.13      86.74
 欧元/日圆                        130.47     130.05      +0.32     +14.00     114.45
 美元/瑞郎                        0.9171     0.9239      -0.74      +0.17     0.9155
 英镑/美元                        1.5665     1.5647      +0.12      -3.61     1.6251
 美元/加元                        1.0389     1.0344      +0.44      +4.72     0.9921
 澳元/美元                        0.9071     0.9109      -0.42     -12.72     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2308     1.2323      -0.12      +1.93     1.2075
 欧元/英镑                        0.8562     0.8521      +0.48      +5.52     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7977     0.8065      -1.09      -3.69     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9524     5.9168      +0.60      +7.00     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.9860     7.8903      +1.21      +8.80     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.4792     6.5054      -0.40      -0.30     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6947     8.6763      +0.21      +1.36     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
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 (编译 利棣儿；审校 张涛/徐文焰)
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