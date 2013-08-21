纽约汇市：美元走强，因预计美联储仍可能从9月开始缩减刺激规模

全球金市：金价因英国正式启动脱欧微升，美元走坚限制升幅
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 美联储会议记录未提供何时开始缩减刺激规模的线索
* 但分析师称，联储仍可能从9月开始缩减购债规模
路透纽约8月21日 - 美元周三普涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的7月会议记录显示，联储仍可能从下月开始缩减刺激计划规模。
会议记录显示，联邦公开市场委员会(FOMC)委员对联储应从何时开始缩减购债规模意见不一。不过，市场普遍认为，会议记录并未改变美联储将从9月开始放慢购债进度的市场预期。
“会议记录的基调并未大大降低联储从9月开始缩减刺激规模的可能性。这将被视为对美元有利，对公债和股市不利，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。
会议记录公布后，欧元兑美元 触及日低1.3334美元，尾盘报1.3347美元，跌幅为0.5%。根据路透数据，欧元兑美元周二触及2月14日以来最高1.3452美元。
联邦公开市场委员会还指出，自第三轮量化宽松政策开始实施以来，美国失业率已大幅降低。
分析师称，投资者和决策者将会密切关注9月6日公布的8月非农就业数据，以决定就业市场改善的幅度是否能为缩减刺激规模提供充足的理据。
美元指数 上升0.6%，至81.362。
美元兑日圆 上涨至97.98日圆日内高位，纽约尾盘报97.78日圆，上扬0.5%。
日圆稍早下跌，此前日本央行总裁黑田东彦表示，如果经济下行风险增加，将毫不犹豫地推出进一步货币刺激举措。
摩根士丹利分析师表示，他们维持看好美元/日圆前景，且“考虑美元回落提供买入的机会。”他们补充说，“日本央行总裁黑田东彦的言辞明显改变，表示如果经济下行风险上升，日本央行对放宽政策将毫不犹豫，这很可能扶助日圆返回其走弱的趋势。”
和成长息息相关的商品货币也继续下滑，因全球股市承压。澳元兑美元 跌1.1%，至0.8974美元。新西兰元兑美元 滑落1.6%，至0.7846美元。
**波动率上升**
在期权市场，隔夜隐含波动率上升，因对美联储刺激计划的不确定性增加。
汤森路透数据显示，一个月欧元隐含波动率 飙升至7.8%的三周高位。
策略师表示，欧元涨势可能受限，因为欧洲央行势将维持利率在目前的纪录低位0.5%，以支撑经济。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红/利棣儿; 审校 李军)
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