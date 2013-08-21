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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 06:22 BJT

更新版-纽约汇市：美元走强，因预计美联储仍可能从9月开始缩减刺激规模

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 欧元/美元                        1.3356     1.3416      -0.45      +1.23     1.3194
 美元/日圆                         97.66      97.26      +0.41     +12.59      86.74
 欧元/日圆                        130.45     130.47      -0.02     +13.98     114.45
 美元/瑞郎                        0.9221     0.9171      +0.55      +0.72     0.9155
 英镑/美元                        1.5658     1.5665      -0.04      -3.65     1.6251
 美元/加元                        1.0472     1.0389      +0.80      +5.55     0.9921
 澳元/美元                        0.8970     0.9071      -1.11     -13.69     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2316     1.2308      +0.06      +2.00     1.2075
 欧元/英镑                        0.8528     0.8562      -0.40      +5.10     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7844     0.7977      -1.67      -5.30     0.8283
 美元/挪威克朗                    6.0779     5.9524      +2.11      +9.26     5.5630
 欧元/挪威克朗                    8.1175     7.9860      +1.65     +10.59     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.5710     6.4792      +1.42      +1.11     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.7728     8.6947      +0.90      +2.27     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
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 (编译 母红/利棣儿/张涛; 审校 李军)

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