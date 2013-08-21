更新版-纽约汇市：美元走强，因预计美联储仍可能从9月开始缩减刺激规模

全球金市：金价因英国正式启动脱欧微升，美元走坚限制升幅
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3356 1.3416 -0.45 +1.23 1.3194 美元/日圆 97.66 97.26 +0.41 +12.59 86.74 欧元/日圆 130.45 130.47 -0.02 +13.98 114.45 美元/瑞郎 0.9221 0.9171 +0.55 +0.72 0.9155 英镑/美元 1.5658 1.5665 -0.04 -3.65 1.6251 美元/加元 1.0472 1.0389 +0.80 +5.55 0.9921 澳元/美元 0.8970 0.9071 -1.11 -13.69 1.0393 欧元/瑞郎 1.2316 1.2308 +0.06 +2.00 1.2075 欧元/英镑 0.8528 0.8562 -0.40 +5.10 0.8114 新西兰元/美元 0.7844 0.7977 -1.67 -5.30 0.8283 美元/挪威克朗 6.0779 5.9524 +2.11 +9.26 5.5630 欧元/挪威克朗 8.1175 7.9860 +1.65 +10.59 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5710 6.4792 +1.42 +1.11 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7728 8.6947 +0.90 +2.27 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红/利棣儿/张涛; 审校 李军)
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数
路透伦敦3月29日 - 欧元区公债收益率周三下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。