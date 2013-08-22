东京汇市：美元小幅升高，因市场预计美联储将很快缩减购债规模

“会议记录的基调未明显降低9月缩减购债的可能性。这可能被视为对美元利多，而对债市和股市利空，”Commonwealth Foreign Exchange驻华盛顿的首席市场分析师Omer Esiner称。

有助于支撑美元的因素还有美债收益率上升，因其可以被视为提高美元定价资产的吸引力。

10年期美债收益率 最新报约2.894%，盘旋在本周录得的两年高点2.9%附近。(完)

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