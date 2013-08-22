纽约汇市：美元跟随公债收益率升势，因联储会议记录巩固9月缩减购债预期

* 美元上涨，美国公债收益率触及两年新高

* 美联储会议记录巩固9月缩减购债押注

* 上周美国初请失业金人数增加，但就业市场趋势仍在改善

* 欧元区PMI数据提振欧元兑非美元货币

路透纽约8月22日 - 美元周四连升第二日，跟随美国公债收益率的涨势，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的7月会议记录巩固了联储将在9月缩减购债的预期。

但在美国公布的数据显示，最近一周初请失业金人数增加后，美元缩减涨幅，不过初请失业金人数仍接近六年低点，并未改变市场对下个月美联储减少刺激措施的观点。

“美联储缩减购债题材继续发酵。昨日美联储的会议记录巩固了9月动手的预期，今日的初请失业金数据也未真正改变这种预期，”道明证券汇市策略师Greg Moore表示。

“初请失业金人数增加，但没有真正远离预估水准。”

美国劳工部周四数据显示，上周初请失业金人数增加1.3万至33.6万，略高于路透访查的分析师预估值。

尽管上周初请失业金人数增加，但更好显示就业市场趋势的四周均值降至2007年11月来最低。

纽约尾盘，美元指数 升0.3%，报81.449，盘整一度突破200日移动均线切入位阻力水准81.604，触及一周高位81.719。

美国10年期公债收益率 创下两年新高2.936%，收益率上涨能增强美元计价资产的吸引力。

美元兑日圆 升至逾两周高位98.80日圆，突破8月15日高位98.66日圆，这是初步阻力位。纽约尾盘报98.67日圆，升1.0%。

美国10年期公债较日本10年期公债 收益率差保持在2011年4月来最宽水准，有利美元/日圆走势。

欧元兑美元 持稳，报1.3351美元，全球汇市稍早因据报有中长线投资人卖盘，欧元下滑。技术分析师表示，欧元支撑位在5月1日高位1.3243美元。

在欧洲公布的采购经理人指数(PMI)初值数据显示，上月在德国带领下，欧元区企业活动增速高于预期后，欧元兑美元缩减跌幅，兑其他主要货币普涨。

在金融危机的多数时间，投资人都不愿沾手的欧元终于获得投资人的支持。部分投资人相信欧元区在德国的带领下已经出现转机。

Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick，美国和欧洲核心国家公债收益率差已经开始收窄，尽管美股继续跑赢欧洲股市。

“看来随着投资人将风险投资从新兴市场撤出，他们在增加对欧洲的风险敞口，”Borthwick表示。

欧元区PMI数据提振欧元兑日圆 升0.9%，报131.64日圆。

欧元兑英镑 也升0.5%，报0.8568英镑，兑挪威克郎 触及近三年高位8.1649克朗，纽约尾盘升0.3%，报8.1435克朗。(完)

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