版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 06:34 BJT

更新版-纽约汇市：美元跟随公债收益率升势，因联储会议记录巩固9月缩减购债预期

今日       上日       当日     今年以来    2012年
                                收市价     收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3354     1.3356      -0.01      +1.21     1.3194
 美元/日圆                         98.71      97.66      +1.08     +13.80      86.74
 欧元/日圆                        131.81     130.45      +1.04     +15.17     114.45
 美元/瑞郎                        0.9232     0.9221      +0.12      +0.84     0.9155
 英镑/美元                        1.5586     1.5658      -0.46      -4.09     1.6251
 美元/加元                        1.0515     1.0472      +0.41      +5.99     0.9921
 澳元/美元                        0.9006     0.8970      +0.40     -13.35     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2329     1.2316      +0.11      +2.10     1.2075
 欧元/英镑                        0.8572     0.8528      +0.52      +5.64     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7827     0.7844      -0.22      -5.51     0.8283
 美元/挪威克朗                    6.1043     6.0779      +0.43      +9.73     5.5630
 欧元/挪威克朗                    8.1516     8.1175      +0.42     +11.05     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.5177     6.5710      -0.81      +0.29     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.7052     8.7728      -0.77      +1.49     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          
    

 (编译 李军/张涛; 审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐