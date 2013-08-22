更新版-纽约汇市：美元跟随公债收益率升势，因联储会议记录巩固9月缩减购债预期

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3354 1.3356 -0.01 +1.21 1.3194 美元/日圆 98.71 97.66 +1.08 +13.80 86.74 欧元/日圆 131.81 130.45 +1.04 +15.17 114.45 美元/瑞郎 0.9232 0.9221 +0.12 +0.84 0.9155 英镑/美元 1.5586 1.5658 -0.46 -4.09 1.6251 美元/加元 1.0515 1.0472 +0.41 +5.99 0.9921 澳元/美元 0.9006 0.8970 +0.40 -13.35 1.0393 欧元/瑞郎 1.2329 1.2316 +0.11 +2.10 1.2075 欧元/英镑 0.8572 0.8528 +0.52 +5.64 0.8114 新西兰元/美元 0.7827 0.7844 -0.22 -5.51 0.8283 美元/挪威克朗 6.1043 6.0779 +0.43 +9.73 5.5630 欧元/挪威克朗 8.1516 8.1175 +0.42 +11.05 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5177 6.5710 -0.81 +0.29 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7052 8.7728 -0.77 +1.49 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军/张涛; 审校 母红)
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