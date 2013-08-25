更新版-纽约汇市：美元下滑，因美国新屋销售数据令人失望

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3381 1.3354 +0.20 +1.42 1.3194 美元/日圆 98.74 98.71 +0.03 +13.83 86.74 欧元/日圆 132.14 131.81 +0.25 +15.46 114.45 美元/瑞郎 0.9213 0.9232 -0.21 +0.63 0.9155 英镑/美元 1.5567 1.5586 -0.12 -4.21 1.6251 美元/加元 1.0494 1.0515 -0.20 +5.78 0.9921 澳元/美元 0.9020 0.9006 +0.16 -13.21 1.0393 欧元/瑞郎 1.2330 1.2329 +0.01 +2.11 1.2075 欧元/英镑 0.8593 0.8572 +0.24 +5.90 0.8114 新西兰元/美 0.7799 0.7827 -0.36 -5.84 0.8283 元 美元/挪威克 6.0176 6.1043 -1.42 +8.17 5.5630 朗 欧元/挪威克 8.0487 8.1516 -1.26 +9.65 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4889 6.5177 -0.44 -0.15 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.6835 8.7052 -0.25 +1.23 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。