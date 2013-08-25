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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 07:00 BJT

重温稿-纽约汇市：美元下滑，因美国新屋销售数据令人失望

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3381    1.3354     +0.20     +1.42    1.3194
 美元/日圆                      98.74     98.71     +0.03    +13.83     86.74
 欧元/日圆                     132.14    131.81     +0.25    +15.46    114.45
 美元/瑞郎                     0.9213    0.9232     -0.21     +0.63    0.9155
 英镑/美元                     1.5567    1.5586     -0.12     -4.21    1.6251
 美元/加元                     1.0494    1.0515     -0.20     +5.78    0.9921
 澳元/美元                     0.9020    0.9006     +0.16    -13.21    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2330    1.2329     +0.01     +2.11    1.2075
 欧元/英镑                     0.8593    0.8572     +0.24     +5.90    0.8114
 新西兰元/美                   0.7799    0.7827     -0.36     -5.84    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   6.0176    6.1043     -1.42     +8.17    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   8.0487    8.1516     -1.26     +9.65    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4889    6.5177     -0.44     -0.15    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.6835    8.7052     -0.25     +1.23    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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