东京汇市：美元持稳，接近主要支撑位

但分析师强调，该销售数据以不规律闻名，而且可能大幅修正，因此对其得出任何可靠结论都为时太早。

“当然，新屋销售数据波动较大，我们才得到消息说成屋销售继续大幅增长，”花旗分析师Peter Dantonio称。

“但新屋销售大幅下降，正值抵押贷款利率上涨之际。所以这次下降令人对房地产市场复苏的强劲程度感到担忧。”

这一消息也增加了美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时缩减刺激措施的不确定性，并将10年期美债收益率 推低10个基点至2.82%。

大部分市场人士仍认为美联储将在9月开始缩减购债，但很大程度上将取决于9月6日公布的8月就业数据。分析师猜测，若数据非常疲弱，才可能导致缩减购债的开始日期延后。

在亚洲，市场仍将关注印度卢比和印尼卢比。上述货币在大跌多日后，上周五暂显走稳迹象。(完)

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