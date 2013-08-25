东京汇市：美元持稳，接近主要支撑位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
但分析师强调，该销售数据以不规律闻名，而且可能大幅修正，因此对其得出任何可靠结论都为时太早。
“当然，新屋销售数据波动较大，我们才得到消息说成屋销售继续大幅增长，”花旗分析师Peter Dantonio称。
“但新屋销售大幅下降，正值抵押贷款利率上涨之际。所以这次下降令人对房地产市场复苏的强劲程度感到担忧。”
这一消息也增加了美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时缩减刺激措施的不确定性，并将10年期美债收益率 推低10个基点至2.82%。
大部分市场人士仍认为美联储将在9月开始缩减购债，但很大程度上将取决于9月6日公布的8月就业数据。分析师猜测，若数据非常疲弱，才可能导致缩减购债的开始日期延后。
在亚洲，市场仍将关注印度卢比和印尼卢比。上述货币在大跌多日后，上周五暂显走稳迹象。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。