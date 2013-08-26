纽约汇市：美元小涨，耐久财订单数据疲弱未能改变联储快将缩减购债预期

* 美国7月耐久财订单下滑7.3%，令美元承压

* 美元/日圆走软，仍接近约三周高位

* 欧元持稳，美元指数持平

* 月底仓位调整本周会影响资金流

路透纽约8月26日 - 美元兑欧元周一小涨，因美国疲弱的耐久财订单数据并未改变对美国联邦储备理事会(FED/美联储)快将减少刺激计划的预期。

分析师表示，鉴于该数据，美联储缩减购债将是渐进的。上周美国公布的楼市数据疲弱，显示本季经济成长可能没有分析师原先预估的那样快。

美国公布数据显示，7月耐久财(耐用品)订单降幅为近一年最大，且一衡量企业资本财计划支出的指标也下挫，预计美联储将选择谨慎做法。

耐久财订单数据公布后，美元兑欧元迅即下滑，但之后反弹。

“数据显示利率上升正拖累勉力成长的经济。”Bank of the West首席企业交易员Andres Bergero表示。

Bergero称市场确信美联储将在下月开始缩减购债，但由于经济数据疲弱，缩减规模将更可能在100亿美元，而不是原先预计的200-250亿美元。

“美国公债收益率和美元的快速反弹，显示投资人不再单纯押注适逢会缩减量化宽松政策，而是缩减购债的臆测变得以数据为中心了。”

美联储缩减购债的规模很大程度上还取决于9月6日美国公布的8月非农就业报告。分析师表示，数据要非常疲弱，美联储才会推迟缩减购债的开始日期。

美联储预计将在9月18日下一次货币政策会议后宣布结论。

在美国劳动节长周末假期前，月底的资金流会在本周影响市场走势。

根据Forex.com高级汇市策略师Chris Tevere，投资组合经理人对特定货币不是敞口不足，就是敞口过多。

“我们的模型显示，比如兑欧元，他们可能略有过多对冲，”他表示，“因此他们可能相对美元，过于作多欧元了，可能需要在未来几天出脱这些仓位。”

根据商品期货交易委员会(CFTC)最新数据，在截至8月20日该周，美元净多头仓位连续第五周收窄至约135.4亿美元。

欧元兑美元的多头仓位最多，达到62亿美元。

“最终，我们相信缩减购债的时机对美元而言没有今年后两季美国经济是否能加速成长来得重要。”法国巴黎银行在研究报告中表示。

“我们暂时坚持作多美元/日圆。”

市场交投清淡，因英国适逢假期休市。同美国10年期公债收益率走势息息相关的美元指数 持平，报81.378，但离近期触及的一周高位81.719不远。周一美国公债收益率则下滑。

欧元兑美元 跌0.1%，报1.3364美元，部分受到对意大利情势的担忧所打压。

意大利前总理贝鲁斯柯尼领导的中间偏右政党周日公开表示，如果合组执政联盟的中间偏左政党下个月投票同意将贝鲁斯柯尼逐出国会，他们将不惜决裂，解散内阁。

美元兑日圆 跌0.4%，报98.38日圆，低于周五触及的8月5日来高位99.15日圆。根据路透数据，在美国公布耐久财订单后，美元一度跌至98.19日圆。(完)

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