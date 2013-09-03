纽约汇市：美元升至六周高位，因美国公布强于预期的经济数据

* 美国制造业数据提振美联储缩减购债预期

* 叙利亚局势的不确定性令市场保持不安

* 关注央行会议和美国8月就业数据

路透纽约9月3日 - 美元兑一篮子货币周二升至六周高位，此前美国公布的经济数据强于预期，提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本月开始缩减刺激措施的预期。

在本周主要经济体央行举行货币政策会议前，汇市陷于窄幅区间内交投，且投资人在权衡西方对叙利亚动武的前景。

美国供应管理协会周二公布的数据显示，上月美国制造业以逾两年最快速度成长，而7月建筑支出增加，这显示全球最大经济体的复苏正在加速。

上述数据巩固了美联储将缩减购债计划的可能性，并提振美国公债收益率。公债收益率上升会增强美元计价资产的吸引力，不过一些分析师表示，美元进一步上涨可能受限。

“推测美元升势令人兴奋，但整体而言，美国数据有好有坏。”Nomura bank汇市策略部门全球主管Jens Nordvig表示。

“迄今对美国第三季GDP的增幅预估还不到2%。因此难以押注美元会有一波数据带动的突破。”

在近期美国公布的楼市和耐用品订单数据令人失望后，对美联储缩减购债时机的不确定性增加。

美元指数 触及7月22日来最高的82.516，纽约尾盘报82.342，升0.3%。

本周，欧元区、英国、加拿大和日本央行都将举行货币政策会议。美联储则将在9月17-18日开会，本周五美国将公布关键的8月非农就业报告，如果数据强于预期，将巩固美联储将在此次会议宣布缩减刺激措施计划的预期。

今年迄今，美联储同其他央行的货币政策立场迥异已经推高美元兑其他主要货币上扬超过3%。

欧元兑美元 跌0.2%，报1.3170美元，因市场预期本周欧洲央行将重申维持低利率以支持羽翼未丰的经济复苏。根据路透数据，欧元兑美元一度低见1.3137美元，为7月22日来最低。

“在本周四欧洲央行会议前，投资人不希望作多欧元。”瑞银汇市策略师Geoffrey Yu表示，“有些日子没有听到德拉吉讲话了，我们预计他会说，尽管数据有改善，但经济状况仍然疲弱，并承诺维持低利率。”

欧元兑日圆 变动不大，报131.06日圆，美元兑日圆 升0.2%，报99.50日圆。

避险日圆一度上涨，因媒体报导俄罗斯雷达监测到两个弹道“物体”向地中海东部发射，但之后以色列国防部表示，该国在地中海测试美国支持的导弹系统后，日圆回吐涨幅。

“市场反应凸显投资人的紧张程度，交易商在惊恐的等待冲突升级。”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

美国总统奥巴马对叙利亚有限打击的呼吁周二赢得国会两位共和党领袖的支持。