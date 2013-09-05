纽约汇市：在欧洲央行发布声明及美国公布强劲数据后美元普涨

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
* 欧洲央行总裁德拉吉表示将维持低利率一段长时间
* 美元/日圆升穿100日圆，日本央行按兵不动
* 美国周四公布的数据强劲，投资人关注周五就业报告
路透纽约9月5日 - 美元兑欧元周四升至七周高位，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，该行管理委员会预计欧洲央行指标利率将在一段较长时间内维持在目前或更低的水准。
美国周四公布的经济数据强劲，美元也因此走强。周五，美国将公布非农就业报告，这可能巩固美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月缩减购债的可能性。
今日稍早，欧洲央行维持指标利率在0.50%的纪录低点不变，近期经济数据显示欧元区刚刚展开的经济复苏正在站稳脚跟。
“欧洲央行总裁德拉吉表示，相对较高的利率可能威胁到经济复苏，若情势需要，央行仍‘准备行动’，一如市场预期，”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。
民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示，美国8月民间就业岗位增加17.6万个，接近分析师的预期。
“ADP报告同官方就业数据的关联性其实不大，但产生的心理作用很强。市场已预计量化宽松政策将在两周内放缓。今日的ADP数据在一定程度上巩固了这一观点，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。
美国供应管理协会(ISM)公布的服务业报告显示，就业分项指数跳升至六个月高位，整体指数则显示服务业增速为约八年最快。
美元指数 升0.6%，报82.625，离纽约汇市稍早触及的七周高位82.671不远。欧元兑美元 跌0.7%，报1.3119美元，盘中跌至七周低点1.3109美元。
近期欧元区公布了一系列令人鼓舞的经济数据，但欧元未能从中获得支撑。
美国两年期公债收益率上扬，也给予美元普遍支撑。两年期公债收益率 触及逾两年高位，令美元的收益率优势扩大。
英镑兑美元 纽约尾盘跌0.2%，报1.5592美元，此前英国央行宣布维持利率和购债计划不变，并没有发布进一步政策作声明。
市场焦点在周五美国将公布的非农就业报告。
如果数据证实就业市场继续复苏，则足以令美联储在9月17-18日货币政策会议上决定开始减少购债。
对美联储将是首家升息的主要央行的预期支撑美元。
“在所有主要央行会议今日结束后，汇市迅即聚焦周五的美元走势，这很大程度上取决于非农就业数据，”Mizuho Corporate Bank对冲基金汇市销售部分主管Neil Jones表示。
“如果非农就业岗位增幅在20万左右，美元将上涨。我们预计未来几个月美元表现将颇为强劲，因美联储今年会缩减刺激措施。”
美元兑日圆 测试100日圆水准，升至六周高位100.19日圆，因日圆疲弱及美元普涨。纽约尾盘，美元兑日圆升0.4%，报100.13日圆。
交易商表示，投资人出脱因担心美国对叙利亚动武而引发的避险买盘，日圆受创。日本央行维持政策不变，一如预期，这对日圆影响不大。
“看来市场暂时认为对叙利亚的军事行动可能不会持续太久，对全球经济造成的冲击将有限。市场恢复往常的运作，”State Street Global Markets外汇主管Bart Wakabayashi表示。(完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉