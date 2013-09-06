纽约汇市：美国公布令人失望的就业数据后美元普遍下挫

* 美国8月非农就业岗位增幅小于预期

* 美元兑欧元和日圆从高位回撤

* 叙利亚忧虑提振日圆和瑞郎

路透纽约9月6日 - 美元兑主要货币周五下滑，此前美国的至关重要的就业报告令原本希望美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月将开始缩减购债的投资人失望。

美元兑日圆下滑1%，兑欧元从七周高位回落，因此前美国公布的8月就业增长不及预期，且前两个月的就业岗位增幅被下修。美国8月失业率降至四年半最低的7.3%，因美国人放弃寻找工作。

最近对美联储将在9月17-18日货币政策会议后宣布缩减每月购债的预期提振美元。缩减刺激措施会提升美国公债收益率，从而增强美元计价资产的吸引力。

“在该数据公布前，市场普遍预计美联储将在9月18日宣布缩减购债，但8月的就业报告疲弱到令投资人对此严重质疑。”德意志银行外汇策略部门全球主管Alan Ruskin表示。

“这种就业报告会引发轩然大波，给市场带来极大的不确定性。”

美元指数 跌0.6%，报82.152，从周四触及的七周高位82.671回落。

法国巴黎银行汇市策略师Kiran Kowshik表示，就业报告符合该行观点，即美联储将在12月缩减购债。尽管前几个月的非农就业岗位增幅被下修了，但趋势仍显示就业市场不断改善。

欧元兑美元 纽约尾盘升0.4%，报1.3176美元，根据路透数据，日低为1.3103美元，为7月19日来最低。

美元兑日圆 跌1.1%，报99.06日圆，稍早触及六周高位100.22日圆。

避险货币日圆和瑞郎得益于对叙利亚可能遭受军事打击的担忧。美元兑瑞郎 跌0.8%，报0.9376瑞郎。

美国总统奥巴马周五在俄罗斯举行的20国集团(G20)峰会上抵住了要求其放弃空袭叙利亚的压力。全球领导人对叙利亚问题存在分歧，但一致呼吁要促进经济成长。

俄罗斯总统普京表示，俄罗斯将保持长期以来对叙利亚总统阿萨德的军事和经济援助。

尽管周五上涨，欧元兑美元连跌第二周，本周降幅为0.3%，上周为1.2%。本周美元兑日圆升约1%。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，汇市投机商在最近一周增加美元多头押注至约一个月最高。