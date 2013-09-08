更新版-纽约汇市：美国公布令人失望的就业数据后美元普遍下挫

标题新闻：山东黄金矿业就收购加拿大Barrick Gold阿根廷Valadero金矿50%股权进行深入磋商－消息
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3179 1.3119 +0.46 -0.11 1.3194 美元/日圆 99.10 100.11 -1.01 +14.25 86.74 欧元/日圆 130.58 131.37 -0.60 +14.09 114.45 美元/瑞郎 0.9371 0.9449 -0.83 +2.36 0.9155 英镑/美元 1.5629 1.5589 +0.26 -3.83 1.6251 美元/加元 1.0402 1.0503 -0.96 +4.85 0.9921 澳元/美元 0.9181 0.9121 +0.66 -11.66 1.0393 欧元/瑞郎 1.2359 1.2393 -0.27 +2.35 1.2075 欧元/英镑 0.8430 0.8415 +0.18 +3.89 0.8114 新西兰元/美元 0.7996 0.7880 +1.47 -3.46 0.8283 美元/挪威克朗 6.0795 6.1230 -0.71 +9.28 5.5630 欧元/挪威克朗 8.0125 8.0318 -0.24 +9.16 7.3403 美元/瑞典克朗 6.6220 6.6765 -0.82 +1.90 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7295 8.7601 -0.35 +1.77 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。