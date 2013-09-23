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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 16:26 BJT

《全球汇市》欧元上涨，因德法与欧元区PMI优于预期且梅克尔胜选

纽约        当日     今年来    2012年
                             最新报价   上收市价    涨跌%    涨跌%     收市价
                                                                       
 欧元/美元                   1.3516     1.3522      -0.04    +2.44     1.3194
 美元/日圆                   98.96      99.30       -0.34    +14.09    86.74
 欧元/日圆                   133.75     134.28      -0.39    +16.86    114.45
 美元/瑞郎                   0.9117     0.9101      +0.18    -0.42     0.9155
 英镑/美元                   1.6047     1.6004      +0.27    -1.26     1.6251
 美元/加元                   1.0289     1.0304      -0.15    +3.71     0.9921
 澳元/美元                   0.9429     0.9393      +0.38    -9.28     1.0393
 新西兰元/美                 0.8377     0.8362      +0.18    +1.13     0.8283
 元                                                                    
 欧元/瑞郎                   1.2325     1.2312      +0.11    +2.07     1.2075
 欧元/英镑                   0.8422     0.8442      -0.24    +3.80     0.8114
 欧元/瑞典克                 8.6003     8.6110      -0.12    +0.26     8.5777
 朗                                                                    
 美元/挪威克                 5.9075     5.9332      -0.43    +6.19     5.5630
 朗                                                                    
                                                                       
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦
 以此为基准计算。
    (完)    
    
       
      
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 (编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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