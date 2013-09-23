《全球汇市》欧元上涨，因德法与欧元区PMI优于预期且梅克尔胜选

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%

按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。