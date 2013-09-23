《全球汇市》欧元下滑，受欧洲央行总裁德拉吉言论影响

* 德国大选后，欧元未能守住升幅

* 欧元区PMI改善，但德国制造业PMI下滑

* 澳元上涨，因中国制造业成长加速

* 纽约联储总裁杜德利称联储必须应对经济复苏面临的阻力

路透纽约9月23日 - 欧元周一普跌，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，该行愿意向市场挹注廉价资金，且欧元区利率应维持在目前水准一段时间，甚至更低水准。

德拉吉向欧洲议会表示，欧洲央行准备为银行提供更多长期贷款，以防止货币市场利率升至可能将通胀压得过低的水准后，欧元兑美元和日圆触及日低。

此前欧元已经下滑，因投资人担心在德国总理梅克尔所属政党在周日德国大选中赢得胜利后，梅克尔要多久才能组建联合政府。德拉吉的讲话令欧元跌势扩大。

“由于欧元兑美元在1.35美元，欧洲央行要尽力对通胀保持温和的压力真的在加速。”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示。

“美联储意外没有缩减购债的后果正好是在德国制造业出口开始放缓的最差时机。所以我认为欧洲货币政策官员将竭尽所能，尽量压制欧元升势。”

根据路透数据，欧元兑美元 纽约尾盘跌0.2%，报1.3494美元，低于上周触及的七个半月高位1.3569美元技术阻力位，但远高于9月2日收盘价1.3190美元。

欧元兑日圆 跌0.7%，报133.34日圆。

德国大选结果引发欧元最初的颓势，德国总理梅克尔在周日的大选中赢得全面的个人胜利，但其所在的保守党派似乎距离独自掌权所需的选票还差一些，可能不得不说服左翼党派加入联合政府。

周一公布的调查显示，欧元区9月企业活动增速高于预期，新订单增速创两年来最快，为欧元区经济复苏再添新证。 数据给欧元带来些微提振。

但根据Markit采购经理人指数，德国9月制造业连续第三个月呈现扩张，但增速比8月时稍缓。制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.3，8月为51.8。 数据给欧元带来压力。

市场将密切关注周二德国将公布的Ifo景气数据。

澳元兑美元 升0.5%，报0.9442美元，此前汇丰(HSBC)周一公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的9月初值数据连续第二个月处于荣枯线上方，升至51.2的六个月高位。上月终值为50.1。

美元兑日圆连跌第二日，因在上周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议后有关美联储政策立场的不确定性犹存。

纽约联储总裁杜德利表示，美联储主席贝南克6月公布的缩减QE规模的框架“在很大程度上仍在按计划推进”。

杜德利对上周联储维持购债规模的惊人之举作出强烈辩护，称在国会准备为避免政府停运和上调举债上限进行全面细致讨论以达成协议之际，财政不确定性“相当突出”。

他还指出，贝南克没有明确表示过联储首次缩减购债将在9月会议上。

本周还将有其他联储官员也将发表讲话。

“事实上，联储官员还是一如既往的要看数据表现，如果美国非农就业数据以及/或者CPI通胀报告有大的意外，预计美元会有大行情。”DailyFX量化策略师David Rodriguez表示。

“另外，我们认为美元不太可能跌至新低。”他称。

未来几周将有众多事件可能严重影响市场气氛。美国将在10月4日发布9月非农就业报告，国会和美国总统之间也将就上调举债上限问题进行争论。

如果美国国会未能在10月中前上调举债上限，美国将无法偿还债务，政府就可能出现违约。

美元指数 持平，报80.434，仍高于上周美联储维持购债规模后触及的七个月低点80.060。

根据路透数据，美元兑日圆 跌0.6%，报98.74日圆。(完)

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