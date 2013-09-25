更正-《全球汇市》美元下跌，因美国预算争端使投资人保持谨慎

(更正：因译文有误，正文倒数第七段应为“欧元兑日圆 涨0.1%”，而非“美元兑日圆 涨0.1%”)

* 美元下滑，因担忧美国政府停运使交易商持谨慎态度

* 举债上限争论也令美元承压

* 德国和意大利消费者信心数据强劲，提振欧元

* 欧洲央行政策的不确定性料限制欧元涨势

路透纽约9月25日 - 美元周三在连涨四日后下跌，因担忧美国可能违约及下周美国政府可能停运。

国会议员在周一前必须达成预算协议，令美国政府可继续运作，不过，磋商迄今仍是争吵不休。

美国参议院开始推进一份让美国政府在9月30日后可继续运作的议案，该议案扫清一些共和党议员设下的程序障碍。参议院一致同意限制最初讨论，希望赶及在本周末通过议案。

议员也必须在未来几周将美国举债上限上调，避险政府违约，一旦美国违约，对经济将带来沉重打压。议员必须在10月中前将16.7万亿美元的美国举债上限上调，但美国政界人士的意见仍严重分歧。

上次举债上限的激烈讨论是在2011年，令美国尚差几日就无法支付偿还债务，且促使评级机构标准普尔缔夺了美国的AAA信贷评等。

“显然，每次政府停运及举债上调的磋商都有其独特的政治环境及基调，”德意志银行外汇策略部主管Alan Ruskin说。

过去市场的反应是，在政府即将停运/举债上限得到解决前的10日，美元倾向走低，在之后的10日，美元走强。

“本年初上次经过激烈讨论的举债上限解决方案，美元走势就是跟随这一模式，”Ruskin说。

他说，一旦美国预算和举债问题得到解决，美元表现尤为取决于可证实美联储今年仍会缩减购债的较强劲的经济数据。

在纽约尾盘，美元兑一篮子货币 跌0.3%，至80.324。

美联储缩减刺激计划会等多久缺乏清晰度应限制美元涨势。

欧元兑美元 涨0.4%，报1.3524美元，距离上周高位1.3569美元不远，在美联储意外公布维持每月850亿美元购债规模不变后，欧元兑美元触及该水平。交易商称，强劲技术支撑位在1.3450美元。

欧元兑日圆 涨0.1%，至133.14日圆。

数据显示德国消费者信心升至六年高位，意大利消费者信心为逾两年来最强，扶助欧元表现。

不过，欧元涨势预料受限，因担忧欧洲央行可能放宽货币政策，欧洲央行总裁德拉吉本周稍早称可能再次提供长期再融资操作。

美元兑日圆 跌0.3%，报98.48日圆，尽管美元兑较高收益及较高风险货币上涨，因投资人对美国政府停运更为谨慎。

澳元兑美元 跌0.3%，报0.9364美元，新西兰元兑美元 跌0.4%，报0.8248美元，新西兰贸易逆差扩大也令新西兰元承压。

美国8月耐久财订单仅小幅上升，可能是美国政府支出的不确定性令企业不愿投资的迹象。

周三公布的其他数据显示，上月新屋销售接近一年低位，此为利率上升拖累经济的迹象。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价