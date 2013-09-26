《全球汇市》美元攀升，但美国预算僵局限制涨幅

* 美元上涨，尽管投资人担心美国政府可能关门

* 意大利政治争端再起，拖累欧元

* 巴克莱预计美元短期内将向下盘整

* 日本企业税调降希望带动日圆卖压

路透纽约9月26日 - 美元周四普涨，收复昨日失地，此前美国公布的周度初请失业金数据强于预期，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年缩减刺激措施的观点。

不过美元升势短期内可能受限，因投资人担心美国政府可能关门，且可能出现债务违约，令投资人谨慎。

美国众议院共和党议员不愿对奥巴马总统要求的，维持政府在9月30日后保持运作的不带附加条件议案作出让步。

众议院共和党还在上调举债上限上挑战奥巴马，美国财政部表示，急需在10月17日前上调。

纽约尾盘，美元指数 升0.3%，报80.554，高于9月18日触及的七个月低点80.06。

美国公布的上周初请失业金人数降至近六年低点，数据远胜预期，显示就业市场稳步改善，提振美元。

该数据更清晰地反应了就业市场状况，9月稍早的请领失业金数据可能因两个州电脑系统更新而被扭曲。

“美国就业市场意外改善提振美元，激活市场对美联储在下一次会议上缩减购债的押注，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

他指出，在下周美国公布9月非农就业报告前，该数据尤其令人鼓舞。

“月度就业增速如果真的加快，会强化美联储在10月29-30日下一次会议上缩减刺激措施的几率，这会减轻美元身上的重大负担，”他补充道。

美元周四上涨也受到欧元下滑的扶助，欧元区第三大经济体-意大利政治不确定性再起拖累欧元表现。

支持前总理贝鲁斯柯尼的中右翼议员再度威胁，如果贝鲁斯柯尼被逐出议会，他们将辞职。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.3%，报1.3484美元。

美元兑日圆稍早升至99.13日圆，因有媒体报导称，日本政府计划下周汇编刺激方案时，宣布将“紧急考虑”调降企业税税率。

上周日本一位政府消息人士对路透表示，日本将考虑削减企业税，并提早结束一项临时性税率上调，以缓解计划中的消费税上调对经济的冲击。

这将给经济带来超出预期的新增刺激，对日圆不利，但扶助推升日股日经指数 。

根据路透数据，美元兑日圆 尾盘升0.4%，报98.84日圆。

自上周美联储决定暂时不缩减刺激计划，令市场质疑是否对美国经济体质过于乐观后，美元表现挣扎。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦也发表了对美联储处理该决定的批评，他称美联储应增加缩减购债行动的透明度和可预见性，上周会议上不缩减购债的决定令市场困惑。

史坦表示，要是美联储在9月17-18日会议上开始减少购买资产，他会更满意。对他而言，美联储维持购债的决定是“侥幸达成的”。

“美联储推迟缩减购债的决定并没有扰乱，而只是延后了我们对美元的利好展望，”巴克莱资本在报告中表示。

巴克莱预计美联储推迟缩减购债令资产负债表增加2,500亿美元，因此该行预计美元短期内将向下盘整。

新兴市场货币得益于美联储的购债，因投资人将资金投入较高收益的资产。

“几个月来首次，我们认为是时候对年初以来所持的新兴市场套利空仓进行获利了结了，”巴克莱称。

该行相信，要等到美联储开始缩减购债，或者美国和欧元区经济成长趋势再度背离，美元兑包括欧元在内的主要货币才会普涨。巴克莱预计美联储将在12月开始缩减购债。(完)

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