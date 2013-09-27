《全球汇市》美元普跌，因美国政府可能关门

* 美国政府可能关门令美元承压

* 美联储政策不确定性继续打压美元

* 最近一周投资人减少美元多头押注

* 关注下周美国就业市场数据

路透纽约9月27日 - 美元周五全面下滑，兑避险瑞郎触及七个半月低点，受美国预算角力以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时将缩减刺激措施的不确定性拖累。

美国政府为10月1日部分机构可能停止运作作准备，因国会通过紧急支出议案有难度，共和党希望利用这来达成茶党支持的目标，比如不向新的医保改革法案注资等。

美国国会在上调举债上限上也面临巨大挑战。美国财长杰克卢警告，如果未能在10月17日前上调举债上限，美国政府在运作和偿债上都有困难。

更迫切的焦点在步步逼近的美国预算大限。

“随着限期逼近，投资人愈发担心政府关门将打压美国资产的质素，并拖累美国经济成长放缓，遂加大抛售美元的力度，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示。

美元指数 尾盘跌0.3%，报80.284，离上周美联储决定维持购债在每月850亿美元规模后触及的七个月低点80.060不远。

本周美元指数跌约0.2%，为连跌第三周。9月迄今跌约2.2%。

根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，汇市投机商在最近一周缩减对美元的多头押注至七个月最低。

美元兑瑞郎 跌至0.9018瑞郎，为2月初来最低，瑞士强劲的信心数据也提振瑞郎表现。尾盘，美元兑瑞郎跌0.5%，报0.9058瑞郎。

“月底调整仓位和对冲活动足以在成交量有限的交投环境中左右美元。”法国兴业银行外汇策略师Sebastien Galy表示。

欧元兑美元 升0.2%，报1.3518美元。

“美股遭遇一些获利了结可能是早盘欧元/美元上涨的背后原因，但由于没有找到足够动能继续形成突破，欧元升压减弱，”Galy表示，“下周美国公布的非农就业报告将可能刺激10年期公债收益率走势。”

英镑兑美元 升至1.6137美元的一周高位，此前有报导援引英国央行总裁卡尼称，在英国经济复苏的迹象下，他不认为目前有进一步扩大买债的需要。

**美联储政策前景不明朗**

除了预算僵局和月底及季末的资金流外，投资人也关注美联储10月和12月的会议，部分投资人预计美联储将在2014年初前维持刺激措施不变，以确保美国经济复苏站稳脚跟。

“尽管我们维持对美元的中期利多看法，但美元更明确的上升动能迹象将不得不等到华府度过了预算障碍，以及美国经济数据显示美国经济足以在减少量化宽松政策的情况下还能自持后才会出现，”Rabobank高级汇市策略师Jane Foley表示。

美元兑日圆跌至一周低点，此前日本财务大臣麻生太郎表示目前未考虑降低实际企业税税率。他的讲话令投资人意外，投资人原本预计会有更多刺激措施提振经济，因此已经为日圆走软布仓。

日本政府是否降低实际企业税率，在近期已经成为日圆的热门话题。今年，由于日本首相安倍晋三为了推动经济摆脱通缩，采取了激进的货币刺激政策和促增长的结构改革，导致日圆下跌。

“政府将可能实施某种形式的财政刺激措施，但肯定不会马上推出降低企业税率的举措，”Bank of Tokyo Mitsubishi全球市场研究部门欧洲主管Derek Halpenny表示。

美元兑日圆 低见98.07日圆，尾盘跌0.7%，报98.24日圆。根据路透数据，本周美元兑日圆跌约1.2%，为连跌第二周。(完)

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